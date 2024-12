Guajira, del Desafío XX, reveló por qué ya no vive con Kevyn

Guajira y Kevyn, los ganadores del Desafío XX , construyeron una gran amistad dentro y fuera de la competencia, generando incluso rumores de que eran pareja. Sin embargo, en las últimas semanas sus seguidores han notado que ya no se les ve juntos, por lo que sospechan que algo pasó entre los exdesafiantes.

¿Guajira y Kevyn fueron novios?

Luego de la gran final de la competencia, en la que Guajira y Kevyn se convirtieron en campeones, los dos desafiantes se radicaron en Medellín. Él, oriundo de Puerto Boyacá, decidió irse a vivir por temas laborales a la capital antioqueña bajo el mismo techo de su compañera.

Ante la relación que conformaron, varias veces se vieron obligados a aclarar en sus redes sociales que no tenían una relación amorosa, sino que simplemente hicieron una gran dupla y se estarían apoyando en esta nueva etapa de su vida.

Después de varios meses viéndolos siempre juntos, Guajira y Kevyn empezaron a pasar tiempo cada uno por su lado, lo que empezó a preocupar a sus seguidores.

¿Qué pasó entre Kevyn y Guajira?

En una reciente ronda de preguntas y respuestas que Guajira hizo en sus redes sociales, uno de sus seguidores le preguntó a la deportista por qué ya no veían a Kevyn en sus publicaciones. Entonces ella confirmó que ya no están viviendo juntos.

"Kevyn ya se fue a su súper apartamento. Está disfrutando de esta etapa tan bonita, nueva de su vida", aseguró Guajira, cuyo nombre de pila es Kelly Rios.

Guajira reveló a sus seguidores que está atravesando por problemas de salud - Foto: @kellyrios27

Pero la finalista del Desafío The Box 2023 aclaró que Kevyn no se fue por tener problemas con ella y aseguró que su amistad sigue intacta, solo que ahora cada uno vivirá en su propio espacio. "Obviamente cuenta conmigo. Me hace enormemente feliz todo lo lindo que le está pasando".

Guajira también aseguró que en estas primeras semanas en las que ya no cuenta con la compañía de Kevyn en su casa, le ha hecho falta su amigo. "Lo extraño, es un roomie maravilloso, mejor que nadie. Me hace falta, pero ya estoy solita nuevamente, feliz también. Amo estar sola, disfrutar de mi espacio, y de vez en cuando, no hablar con nadie".

Para finalizar, Guajira reafirmó que, aunque ya no se le verá tanto tiempo junto a Kevyn, ambos seguirán apoyándose en su área laboral y personal. "Siempre estaremos unidos. Yo lo quiero mucho y él sabe que cuenta conmigo".

