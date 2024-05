Nodal pide respeto para la familia de Cazzu tras los rumores de robo que rodean su ruptura

Tras anunciar su ruptura, los cantantes Christian Nodal y Cazzu han estado rodeados de rumores que intentan esclarecer los motivos de su separación. El intérprete de regional mexicano rompió el silencio y pidió a sus fanáticos respetar a la familia de la madre de su hija.

El pasado jueves 23 de mayo, Nodal sorprendió a sus fanáticos con la noticia del fin de su relación con la cantante argentina Cazzu, con quien mantuvo una relación de casi dos años. En ese tiempo, la pareja dio la bienvenida a su primogénita, una bebé a la que nombraron Inti.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño", se lee en el comunicado inicial publicado por Christian Nodal, el cual fue reposteado por Cazzu.

Desde el anuncio, Nodal pidió comprensión durante este difícil momento que atravesaban como familia; sin embargo, esto no detuvo a muchos de comenzar a especular sobre los posibles motivos de la separación, entre ellos, rumores relacionados con infidelidad e incluso la teoría de que un familiar de la cantante argentina le habría robado al intérprete de No te contaron mal.

Ante esto, Christian Nodal utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte llamado hacia sus seguidores, quienes, ante los rumores, han arremetido en contra de la familia de la madre de su única hija.

"Mi gente, les pido, por favor, que paren el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen este dolor", detalló el cantante, quien enfatizó en que no debe creerse en todo lo que se ve en redes.

Añadió: "Que no se expanda la violencia ni las mentiras, por el bien de mi hija y su familia".

Mensaje de Christian Nodal tras su separación de Cazzu. IG: Nodal

