Nohra Fonseca, de 71 años, conquistó corazones en el concierto de Karol G: "Estoy tan contenta"

Los dos conciertos de Karol G en el estadio El Campín de Bogotá fueron todo un éxito. La cantante paisa demostró una vez más en su país por qué es una de las artistas con más reconocimiento internacional, presentándose ante unas 90.000 personas en esas dos noches.



Entre todos los momentos que se hacen virales en las redes sociales durante estos conciertos, hay uno que se robó el corazón de miles de internautas y de la misma Karol G. Se trata de Nohra Fonseca, una mujer de 71 años de edad, madre de tres hijos y abuela de seis nietos, quien acudió a uno de estos conciertos y sorprendió con sus pasos de baile durante el show.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Fonseca reveló que es fanática de Karol G desde hace aproximadamente cinco años, siguiendo su proceso personal y sus canciones. "Me ha llamado mucho la atención la humildad de ella, la empatía que tiene con el público, con todos nosotros los que la seguimos constantemente. Soy una seguidora que la admira mucho", afirmó.

Nohra confesó que, aunque es fan de la paisa, no planeaba ir al concierto ya que no le gusta "ese tema de las filas y estar ahí parada", pero su hija decidió sorprenderla ese sábado contándole que le había comprado su boleta para asistir al Mañana será bonito tour. "Yo gritaba y brincaba acá en la casa cuando me dio la sorpresa", contó.

"Me encanta todo lo de ella, la música, la letra, el modo de ser, me encanta todo lo de esa chica. Nos ha impulsado a nuestro país tan bonito, nos ha hecho quedar tan bonito, eso es lo que más admiro de esa niña, sus valores y los principios que nos transmite", señaló la fanática de la cantante paisa.



Al evento del 6 de abril en El Campín, esta mujer asistió acompañada de su hija y su nieta, quienes estuvieron muy atentas de su comodidad. "Mi nieta me decía: 'Abuelita, ¿estás bien?'. Y yo le respondía: 'Mami, soy la mujer más dichosa y feliz, me siento como de 15 o 20 años'. Es la primera vez que voy a un concierto, a los 71 años", reveló.

También detalló cuál es el principal mensaje que, según ella, le ha dejado Karol G a lo largo de estos años. "Cuando uno tiene un sueño, hay que cumplirlo, uno tiene que ser libre de todo lo que le ponga a uno la vida. Uno no se puede quedar ahí en el sufrimiento, primero está uno, el valor que como mujeres tenemos, que somos un tesoro, que nos valoren, que nos amen. Lo que yo admiro mucho es eso, que cumplamos nuestros sueños, que nada es imposible en la vida", remarcó.

¿Cómo Nohra Fonseca se enamoró de Karol G a sus 71 años?

En la entrevista Nohra Rodríguez reveló que empezó a ser fanática de Karol G en medio del proceso de que la paisa vivió con su expareja, el cantante Anuel AA. "Yo la empecé a seguir en ese momento, me empapé cada día, empecé a seguirla por redes, leía los comentarios y escuchaba sus historias", detalló.

Aunque confesó que le gustan todas las canciones de Karol G, actualmente no deja de escuchar su lanzamiento más reciente llamado Contigo. "Esa va a ser un palo, Dios quiera que le lleguen muchas más bendiciones a esa chica. Ella transmite muchos mensajes bonitos", afirmó.



La mujer de 71 años agradeció especialmente a la gente que la acompañó en la fila de ingreso y que estuvo a su lado en el concierto. "En la fila fue la sensación, a la gente le gustó como yo iba vestida y eso que yo me fui normal, todos me decían que tan chévere mi chaqueta y mi gorro. Todos me preguntaban, todos estaban muy atentos. Estoy tan contenta, estoy con una gran energía", aseguró.

Para finalizar, Nohra Fonseca dejó un importante mensaje a sus seguidores y personas que, como ella, no le dan importancia a la edad para asistir y disfrutar este tipo de eventos. "La vida hay que gozarla, disfrutarla cuando mi Dios le da estas oportunidades a uno, nada es tarde o difícil, todo es bienvenido. Agradezco todo esto", concluyó.

Vea la entrevista completa: