Así se ve actualmente Marcela Sarmiento, recordada presentadora de Día a Día en los 2000

Marcela Sarmiento fue la primera presentadora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. Acompañó por varios años en el set a Jota Mario Valencia y luego a Camilo Montoya, haciendo una de las mejores duplas de la televisión colombiana.

Su paso por el programa dejó marcados a muchos televidentes, pues estuvo sentada en el sofá de Día a Día entre los años 2001 y 2005. Sin embargo, se retiró tras vivir una tragedia familiar.

Marcela Sarmiento salió de Día a Día en 2005 luego de sufrir la dolorosa pérdida de un hijo que venía en camino. Tras esta situación la presentadora se radicó en los Estados Unidos y actualmente es presentadora en el segmento Sin Rollo, del programa Despierta América.

De hecho, en ese programa, Sarmiento reveló detalles de lo que sufrió con su familia aquel año. La presentadora tuvo su segundo embarazo, un niño al que pensaba llamar Miguel. Esa etapa la vivió frente a las cámaras de Día a Día.

“El día del parto hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical en Miguel, y no recibió más oxígeno y murió”, contó la presentadora en una entrevista con Despierta América. “Tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque yo estaba muy triste, estaba muy mal”, agregó.

Pero esa no fue la única tragedia que tuvo que enfrentar la presentadora. Años después la familia se encontraba radicada en España, en donde su esposo, Alejandro Nieto, ocupaba un importante puesto en la cadena SER. El periodista y ejecutivo recibió una oferta en Miami y por eso viajó a esa ciudad mientras Marcela y sus hijas organizaban la mudanza.

Fue en ese momento en que Marcela recibió una llamada que nunca olvidará. Su esposo se encontraba en el gimnasio del edificio cuando se desplomó y fue trasladado a un hospital. El comunicador falleció.

“Yo me quedé en blanco… lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, recordó la periodista.

Ahora la presentadora vive en Miami, ciudad en la que se ha dado a conocer por su trabajo en el entretenimiento y la farándula.

Recientemente los colombianos recordaron a Marcela Sarmiento porque apareció en una foto que publicó su colega Camilo Montoya recordando su paso por el programa. La imagen de los dos colombianos generó nostalgia entre los fieles televidentes de Día a Día.