Nuevo tráiler de Deadpool y Wolverine: estas son las sorpresas

En redes sociales es tendencia el último tráiler oficial de la película ‘Deadpool y Wolverine’, el cual entregó varias sorpresas. Aquí se las contamos.

>>> Isla perdida, película producida por Caracol Televisión, fue presentada ante los medios

En este tráiler de ‘Deadpool y Wolverine’ se revela la llegada de ‘Lady Deadpool’, una mujer en el traje de Ryan Reynolds.

De otro lado, emociona a los fanáticos la aparición de la actriz Dafne Keen en el rol de X-23, la mujer mutante que protagonizó la cinta Logan en el 2017. Asimismo, sorprendió la supervillana Cassandra Nova Xavier.

Publicidad

Además, también se publicó la banda sonora. A partir del 25 de julio que es el estreno, se escucharán clásicos como You're the One That I Want, de John Travolta y Olivia Newton.

>>> Peggy, la perrita más fea del Reino Unido, debuta en Deadpool y Wolverine

Publicidad

La amistad de Ryan Reynolds (Deadpool) y Hugh Jackman (Wolverine)

Ryan Reynolds y Hugh Jackman disfrutan una amistad "genuina y real" que han trasladado a 'Deadpool y Wolverine ', la nueva película de Marvel: "No quiero sonar demasiado cursi o emocional, pero realmente sentimos que nos queríamos", confesó Reynolds.

El canadiense Reynolds, de 47 años, contó desde Londres en una rueda de prensa de presentación del filme que se pudo seguir a distancia que siente que la confianza y la amistad entre ambos actores se percibe en la ficción.

>>> ¿De qué trata Descendientes: el ascenso de Red? Su protagonista revela detalles

La nueva entrega de las aventuras del antihéroe bocazas de Marvel, esta vez junto al "sagrado" Wolverine, llegará a las pantallas de América Latina el día 25 (el 26 en Estados Unidos).

Publicidad

El australiano Hugh Jackman, de 55 años, explicó que tenía claro que no quería volver a interpretar a Wolverine cuando lo dijo en 2016 tras presentar 'Logan'. Pero "tres días después vi la primera de 'Deadpool' y a los quince minutos pensé que quizá no debería haberlo hecho", confesó sobre aquella renuncia inicial.

A su juicio, el guion que firma el propio Reynolds junto al director Shawn Levy y Rhett Reese está escrito "para un Wolverine que nadie había visto. Hay un monólogo que incluye más palabras que las que había usado en alguna película entera anterior" de este personaje, afirmó Jackman, que fue quien llamó en 2022 al canadiense para decirle que quería hacer esta película con él.

Publicidad

Los antihéroes de la saga Marvel interesan, a juicio de Reynolds, porque cuando los espectadores ven un superhéroe también "quieren ver su humanidad" y lo falibles que son. "Encuentro más interesante a Clark Kent que a Supermán", dijo el artista, que confesó también que le encantaría ser Deadpool y "tener ese tipo de libertad que él tiene" para decir las cosas sin miedo.