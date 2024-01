Amparo Grisales sobre su vida íntima: "Tengo alguien que me atiende muy bien"

Amparo Grisales, también conocida como la diva de Colombia, no solo se caracteriza por su belleza, vanidad y carácter fuerte, sino también por mantener alejado del ojo público todo aquello relacionado con su vida privada. Sin embargo, en una reciente entrevista, la actriz dio algunos detalles sobre su intimidad.

La famosa, que también es una de las jurados del concurso Yo me llamo , de Caracol Televisión, fue invitada al segmento televisivo La mesa caliente para hablar de su carrera y aclarar unos rumores sobre su posible paso por Miss Universo.

En medio de su diálogo con las cuatro presentadoras de este espacio, una de las periodistas le preguntó a Amparo Grisales si en la actualidad tiene pareja. La respuesta de la mujer de 67 años dejó sorprendido a más de uno en las redes sociales.

"Tengo alguien que me atiende muy bien", respondió fuerte y claro Amparo Grisales, asegurando que en este momento está en una relación en la que se siente bastante cómoda. "Eso está bien, nos encanta que disfrutes", le dijo una de las presentadoras a la colombiana.

Además, Grisales señaló que el amor es uno de sus "secretos para la eterna juventud". En el espacio televisivo las anfitrionas también le cuestionaron a la actriz por algunos consejos para conservarse sana y bella a los 67 años.

"Es visualizar, yo desde muy pequeñita he visualizado mi carrera... son muchas cosas, el ejercicio es básico", empezó diciendo al actriz, pero sus palabras inquietaron a las periodistas, quienes no querían que les hablaran de ejercicio o comer saludable.

Amparo Grisales continúo diciendo que "soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado, solo las claras de huevo. No como pan, no como lácteos, solo el queso parmesano para la pasta".

Entonces una presentadora preguntó: "¿entonces qué comes?", y la famosa colombiana respondió que "como de todo y como delicioso. Como lentejas, aguacate todos los días, cosas verdes, verduras, garbanzos".

También agregó que la meditación era clave para el cuidado del cuerpo y la mente. Aseguró que "los pensamientos y las palabras son importantes, hay que agradecer a todos los elementos que nos rodean y hablarle a tu cuerpo, porque ese es el templo en el que habita nuestro Dios".