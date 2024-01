Amparo Grisales revela su receta para la eterna juventud y cuenta si tiene novio actualmente

A sus 67 años, Amparo Grisales sigue siendo 'la diva de Colombia' y es aplaudida por muchos debido a su belleza y energía. De hecho, una pregunta muy constante a la famosa es sobre su 'secreto' para mantenerse tan bella.

Recientemente, la colombiana concedió una entrevista al espacio televisivo La mesa caliente, en el que las presentadoras la llenaron de elogios y le pidieron que les revelara algunos de sus cuidados o tips para conservar su belleza, salud y energía a través de los años.

La situación causó risas a Amparo Grisales, pero aceptó comentarle a las mujeres aquellos trucos que a ella le han funcionado. Las anfitrionas alistaron lápiz y papel para anotar cada detalle.

"Es visualizar, yo desde muy pequeñita he visualizado mi carrera ... son muchas cosas, el ejercicio es básico", empezó diciendo al actriz y sus palabras empezaron a "inquietar" a las periodistas, quienes no querían que les hablaran de ejercicio o comer saludable.

Amparo Grisales continúo diciendo que "soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado, solo las claras de huevo. No como pan, no como lácteos, solo el queso parmesano para la pasta".

Entonces una presentadora preguntó: "¿entonces qué comes?", y la famosa colombiana respondió que "como de todo y como delicioso. Como lentejas, aguacate todos los días, cosas verdes, verduras, garbanzos".

También agregó que la meditación era clave para el cuidado del cuerpo y la mente. Aseguró que "los pensamientos y las palabras son importantes, hay que agradecer a todos los elementos que nos rodean y hablarle a tu cuerpo, porque ese es el templo en el que habita nuestro Dios".

Así mismo, agregó que el amor también era un ingrediente importante. Por eso cuando le preguntaron si tenía novio, dejó claro que "tengo alguien que me atiende muy bien".