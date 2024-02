Andrea Valdiri ya tendría nuevo novio: ¿de quién se trata?

En redes sociales hay revuelo porque algunas publicaciones de Andrea Valdiri indicarían que la influenciadora ya tiene un nuevo hombre en su vida. Esto luego de su divorcio de Felipe Saruma, con quien estuvo casada por casi dos años.



Páginas de chismes han dado a conocer unas imágenes que relacionan a la bailarina con un hombre desconocido, del que por ahora se ha establecido que es un empresario paisa. Los dos, aparentemente, estuvieron juntos en un reciente viaje a la playa.

El rumor se dio por las historias publicadas en los perfiles de Instagram de ambos, que los ubican en el mismo lugar. El sujeto subió una foto en la que se ve que una mujer lo abraza. Aunque no se ve el rostro de la mujer, se nota que ella tiene un tatuaje en el brazo en el que se lee 'Adhara', nombre de la hija menor de Valdiri.



En efecto, Andrea Valdiri tiene tatuado el nombre de su hija en esa parte del brazo.

Además, el hombre está en una playa en la que se ve que las personas se ubican bajo unas sombrillas grandes y blancas. Este detalle llamó la atención en las historias de Andrea Valdiri, donde la mujer publicó una foto brindando debajo de una de estas en la playa.

"¿Tan rápido?", "Sal de ahí muchacho, es por tu bien", "Será que ella no piensa en sus hijas y la confusión que les dará cada año con un papá nuevo", "Ella no le tiene que guardar luto a nadie, que viva la vida", "Yo no supero a Saruma, para mí era y será el mejor", se lee en algunas reacciones.



Por ahora, Andrea Valdiri no ha confirmado ni desmentido que este hombre sea su nueva pareja, pero en redes sociales sí reaccionó con risas a las teorías que se arman sobre su posible nuevo amor.