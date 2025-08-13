La Luna se alineará con Venus, Júpiter y Mercurio durante tres noches seguidas de agosto 2025

Durante tres madrugadas consecutivas, el cielo presentará un patrón poco frecuente de proximidad entre la Luna y varios objetos destacados del Sistema Solar y del espacio profundo. Los encuentros iniciarán el martes 19 de agosto, cuando el satélite natural de la Tierra, en fase menguante, se situará en las cercanías de Júpiter. La conjunción ocurrirá hacia las 9:05 p.m., con el planeta gaseoso mostrando una magnitud aparente de -1,9.

Además de los tres planetas, el escenario incluirá a las estrellas Cástor y Pólux, en la constelación de Géminis, y a Procyon, en Canis Minor. Un elemento adicional será el Cúmulo del Pesebre (Messier 44), un conjunto de más de mil estrellas localizado en la constelación de Cáncer, con magnitud aparente de 3,1. Este cúmulo abierto, situado a unos 577 años luz de la Tierra, podrá detectarse con binoculares comunes y, en lugares con cielo oscuro, incluso a simple vista como un punto difuso.



La Luna se alineará con Venus, Júpiter y Mercurio en agosto 2025

En la madrugada del miércoles 20 de agosto, el desplazamiento de la Luna sobre la eclíptica la llevará a aproximarse a Venus, que tendrá un brillo notable con magnitud de -3,9. El instante más cercano entre ambos se producirá a las 10:51 p.m.. La observación será posible desde distintos puntos del planeta, siempre que el horizonte este se mantenga despejado y sin contaminación lumínica intensa, según información compartida por Star Walk y por la NASA.

El jueves 21 de agosto, la alineación sumará un tercer planeta: Mercurio. La conjunción con la Luna se registrará a las 16:14 GMT, cuando el planeta más interno del Sistema Solar presentará una magnitud de -0,2. A diferencia de Venus y Júpiter, Mercurio suele ser menos visible debido a su cercanía al Sol, por lo que esta aparición conjunta con la Luna facilitará su localización. El 21 de agosto, la Luna pasará a unos 2° del Cúmulo del Pesebre alrededor de las 11:55 GMT, con un máximo acercamiento poco después, a las 13:11 GMT. Para ese momento, la fase lunar será de apenas 4% de iluminación, ya que la Luna Nueva ocurrirá el 23 de agosto.



Cúmulo del Pesebre también será visible en agosto

El patrón de proximidad entre la Luna, los planetas y el Cúmulo del Pesebre se debe a que todos estos objetos se encuentran próximos a la eclíptica, la línea imaginaria que marca el recorrido aparente del Sol sobre el cielo y que sirve de referencia para las órbitas planetarias. Cuando la Luna cruza esa franja, se incrementan las posibilidades de que pase junto a planetas y agrupaciones estelares visibles desde la Tierra.

Para la observación, expertos recomiendan buscar un punto elevado o con horizonte despejado hacia el este, especialmente durante la hora previa a la salida del Sol. El uso de binoculares puede ayudar a diferenciar a Mercurio y a percibir más detalles en el Cúmulo del Pesebre. Aunque la fotografía astronómica con teleobjetivo o telescopio ofrecerá imágenes más nítidas, el fenómeno será igualmente apreciable a simple vista.

Después de estos encuentros, el Cúmulo del Pesebre seguirá siendo visible en madrugadas de finales de agosto y principios de septiembre. El 1 de septiembre, Venus volverá a situarse muy próximo a él, a poco más de un grado de separación. La Luna repetirá aproximaciones al cúmulo el 17 de septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre y 8 de diciembre, en cada caso con diferentes fases y niveles de iluminación.



Otros eventos astronómicos en 2025

Eclipse lunar total (7 de septiembre): Este eclipse será visible en todo el país en la madrugada.

Superluna (9 de octubre): La Luna llena estará en su punto más cercano a la Tierra, haciéndola lucir más grande y brillante.

Lluvia de meteoros Gemínidas (13-14 de diciembre): Una de las lluvias más espectaculares del año, con meteoros brillantes y coloridos.

Conjunción de Júpiter y Venus (23 de noviembre): Ambos planetas parecerán casi tocarse en el cielo nocturno.

Para quienes deseen aprovechar al máximo estos fenómenos, es fundamental planificar con anticipación, debido a que, expertos recomiendan que la observación se realice en lugares alejados de la contaminación lumínica, preferiblemente en cielos despejados. El uso de telescopios o binoculares mejorará la experiencia, especialmente para los detalles de los eclipses, las lluvias de estrellas y conjunciones planetarias. Además, instituciones como planetarios, observatorios y sociedades astronómicas suelen organizar actividades educativas y sesiones de observación para el público general, lo que representa una excelente oportunidad para aprender y disfrutar.

