Patricia Silva afirmó que fue "mal liquidada" por Colpensiones tras salir bien pensionada de Caracol

Patricia Silva, una de las humoristas más queridas de Colombia se despidió del programa Sábados Felices, que fue su casa durante 39 años. Esta talentosa mujer recibió un sentido homenaje por cuenta de sus compañeros, que no se cansaron de aplaudir su trayectoria.



“El video fue un voltaje demasiado alto, fue teso. Eso fue algo muy fuerte, emociones encontradas. El duelo es duro, despegarse uno de la casa de uno durante 39 años no es fácil. Se siente bonito salir por la puerta grande, con este agradecimiento a mi canal y ver todo lo que el canal hizo por mí. Solo agradecimiento, qué despedida linda me hicieron”, manifestó Patricia Silva en entrevista con Noticias Caracol Ahora.

La humorista y actriz también habló sobre el cariño que recibe de la gente cuando sale a la calle, algo que la satisface enormemente.

“La gente decía que Sábados Felices es el programa de la familia colombiana, nos duele que te vayas, dejaste un legado, entrabas a nuestras casas los sábados. Mi programa ha llevado satisfacciones a los colombianos. Estos años fueron un aprendizaje grande, satisfacciones por doquier, el amor de la gente no tiene precio”, aseguró Silva.

Publicidad

Patricia Silva también hizo referencia a la parte humana de Caracol Televisión, que siempre la arropó durante estos 39 años: “El canal es muy humano, de verdad. Yo tengo que decirles que me voy con la parte humana de los jefes en mi corazón. Yo vi a Mandíbula que recogió su bono pensional porque lo pidió, se lo gastó, y Caracol cuando lo vio enfermo le pagó su sueldo hasta el día en el que murió. La parte humana es algo que uno no puede desconocer nunca”.

La humorista y actriz contó que “salió muy bien pensionada de Caracol Televisión”, pero pidió una reliquidación de la pensión, pues sintió que no quedó bien liquidada por parte de Colpensiones.

Publicidad

“Yo no me di cuenta de esto, fueron los abogados que me dijeron que quedé mal liquidada. Me dijeron que tocaba hacerle el reclamo al fondo pensional, me dijeron que firmara y que ellos se encargaban de eso. No hay ningún lío, a mí me siguen pagando mi pensión, ya recibí mi primera mesada. Fue también duro esto, no recibir mi plata del Canal Caracol fue duro, tenaz”, acotó.