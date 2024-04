Patricia Silva y el día que aclaró rumores sobre su pensión: "El lío no era con Caracol"

A propósito de Patricia Silva y su emotiva despedida de Sábados Felices, en redes sociales se habla del momento en que la humorista aclaró los rumores sobre su pensión. En marzo de 2023, la actriz usó sus redes sociales para hablar del tema y señaló que Caracol Televisión siempre la trató "con dignidad".

¿Qué ocurrió con la pensión de Patricia Silva?

Inicialmente, según Patricia, la información sobre su proceso de pensión se filtró sin su consentimiento. "Lo que sucede es que hay gente malintencionada, gente desagradecida. Muchos decían con ese orgullo: ‘Le ganó la demanda al Canal Caracol’. El lío era con los fondos pensionales. A veces hay empleados en las empresas que, sin querer, hacen algunas cosillas equivocadas. Nos puede pasar a todos, a mí me pasa en el set", dijo.

Por culpa de una mala asesoría, cuenta Patricia Silva, la comediante terminó demandando al canal; no obstante, "me cumplieron y no había necesidad de que yo hiciera eso, porque el lío no era con Caracol".

"El canal en ningún momento me dijo 'no'. Por el contrario, ellos aceptaron absolutamente todo. Pudieron haber apelado, jamás lo hicieron; pudieron haber peleado, no lo hicieron. El mismo abogado me lo dijo. Qué lindo el canal conmigo, el canal me ha tratado con mucha dignidad", agregó.



Finalmente, este sábado, 13 de abril de 2024,Patricia le dijo adiós a Sábados Felices y Caracol Televisión. Con lágrimas y palabras emotivas, la humorista agradeció por los 39 años de su carrera en la televisión colombiana.

"Soy una mujer muy bendecida, he estado casi 40 años acá y les voy a decir algo: Sábados Felices debe continuar, bendigo mi canal y bendigo a Sábados Felices, bendigo a todos mis directores que pasaron por este programa. Todos fueron tan lindos conmigo", expresó.