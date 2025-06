Patricia Silva, de Sábados felices, descubrió a la amante de su exesposo en su casa

La humorista Patricia Silva estuvo por casi cuatro décadas dando risas a los colombianos a través de su trabajo en Sábados Felices, programa del que salió el año pasado para disfrutar de su merecida pensión. Recientemente, la famosa comediante contó en una entrevista uno de los momentos más difíciles de su vida: su separación luego de descubrir una terrible traición.

En diálogo con la periodista Graciela Torres en el podcast '¿Qué está pasando?', la reconocida humorista reveló que luego de casi 20 años de matrimonio descubrió que su pareja le estaba siendo infiel con otra mujer. Silva detalló que se enteró de esta traición de la peor forma y que el proceso emocional que atravesó luego de esto la hizo sentirse sin ganas de seguir adelante. Afortunadamente logró superarlo y seguir llevando una vida llena de risas.

¿Cómo descubrió Patricia Silva que la estaban engañando?

La revelación de Patricia Silva se dio cuando le preguntaron si en su carrera como humorista tuvo momentos en los que hizo felices a las personas mientras ella la estaba pasando mal. La famosa reveló que, efectivamente, no todo en su vida es risas y felicidad, pero que incluso en los momentos complicados ha tenido que seguir transmitiendo felicidad al público,

"Yo me separé hace dos años y tuve que hacer shows de humor cuando yo estaba muerta por dentro", aseguró la humorista. Silva contó, con la voz entrecortada, que ella tenía el corazón roto y estaba muy mal emocionalmente, pero se transformaba en el escenario para transmitir esa energía positiva que siempre la ha caracterizado. "Yo duré mal un año, pero hacía mis shows como si nada pasara".

Con 39 años dentro del elenco, Patricia Silva es una de las humoristas que más tiempo ha durado en Sábados Felices - Captura de pantalla.

La mujer recordó que durante 18 años tuvo un matrimonio "sólido" y en el que "fui inmensamente feliz". Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro, sin que ella lo notara y toda la situación la tomó por sorpresa, lanzándola a un abismo de tristeza que tuvo que camuflar ante su público y compañeros de trabajo.

Patricia Silva detalló que hubiera preferido que su exesposo le hablara con sinceridad y terminara la relación, pero descubrir su engaño fue algo que la afectó psicológicamente. En la conversación la humorista calificó la traición como "trapera", revelando que el hombre se metió con una mujer 30 años menor que él, "la peladita iba a mi casa, fuimos a fiestas. La metió a mi apartamento, que me pareció una falta de respeto terrible", detalló.

La famosa exintegrante de Sábados Felices señaló que tuvo que trabajar mucho en el perdón, aunque no culpa a la joven de nada de lo ocurrido, pero condena la falta de lealtad que tuvo su expareja con ella, luego de estar juntos casi 20 años pasando adversidades y momentos de felicidad. "Hay que luchar por salir adelante. Yo me apegué muchísimo a dios, pero también tuve psicólogos", reconoció Silva y aseguró que, aunque hoy en día no tiene contacto con su exesposo, espera que sea feliz con su nueva pareja.

Actualmente, Silva disfruta de una nueva etapa en su vida, aunque sigue trabajando con el humor en diferentes eventos en los que la contratan. Señaló que está contenta con el recorrido que tuvo durante casi 40 años en Sábados Felices. "Yo lo único que tengo es agradecimiento porque tuve reconocimiento. Cuando la gente se acerca a pedirme un autógrafo, doy gracias a Dios porque fue un reconocimiento gracias a mi canal. Ya se cumplió mi ciclo allá y yo lo único que tengo es gratitud".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL