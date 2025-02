Periodista Pablo Arango, de Noticias Caracol, reveló quién es su pareja: "Estoy enamorado"

Pablo Arango Robledo, periodista y presentador de Noticias Caracol, causó revuelo recientemente al compartir en sus redes sociales una postal con su pareja sentimental, de quien asegura se siente enamorado y con quien desea formar su hogar.

El manizaleño ha sido presentador y periodista de este informativo durante cuatro años. Su profesionalismo y simpatía han resaltado en sus intervenciones; sin embargo, su orientación sexual también ha sido blanco de críticas.

En diálogo con La Red, el también abogado aseguró que, aunque ha recibido comentarios malintencionados por ser gay, no desea esconder sus preferencias sexuales y dio detalles de la relación sentimental que ahora tiene con Gabriel Carvajal.

“Si yo recibo un comentario donde me hacen una crítica constructiva (lo tomo), pero cuando es algo destructivo, cuando simplemente se fijan en la orientación sexual o en la forma como uno presenta, hablando, por ejemplo, de ademanes, creo que ahí ya la cosa no tiene sustento y simplemente lo dejo pasar y no lo tomo personal”, manifestó el presentador de Noticias Caracol en vivo, en La Red.

Pablo Arango Robledo y su pareja

Su reciente publicación en redes sociales con su pareja sentimental ha causado todo tipo de reacciones. No obstante, Arango se mostró tranquilo y seguro de la relación que actualmente sostiene.

Así lo señaló el manizaleño: “Por tantos años tuve que esconder mi sexualidad, durante tantos años tuve que ser lo que no era. Hoy en día no estoy dispuesto a ocultarlo, es decir, puede que tenga cierta o no popularidad, pero no estoy dispuesto a esconder lo que soy, porque es que eso no me hace menos persona, eso no me hace un mal profesional, eso es algo muy íntimo, eso es algo de mi vida (...) Tengo una relación, es bonita, la disfruto, la respeto y no tengo por qué ocultarla”.

Gabriel Carvajal, actual pareja del periodista, no tiene cercanía en su cotidianidad con los medios de comunicación, por lo que las reacciones tras hacerse pública su relación lo sorprendieron.

“Él (Gabriel Carvajal) con todo esto de los titulares y la cosa, porque es que él es contador, experto en temas tributarios, es todo lo lejano a los medios de comunicación, se sorprendió un poco y fue una cascada de comentarios y él decía: ‘Uy, qué fuerte todo esto’; pero al mismo tiempo él sabe que está con una persona que sale en televisión, que es una persona expuesta y entendió eso y yo he tenido que decirle: ‘No te preocupes por esos malos comentarios porque todo eso pasará y quedará la esencia, lo bonito de las personas, que finalmente somos nosotros’”, mencionó Arango Robledo.

Y agregó que los planes con su pareja van en serio. “Estoy enamorado, estoy ilusionado y estoy sobre todo convencido de que estoy en el lugar correcto. Yo sé que es difícil entender que uno quiera consolidar un hogar con una persona de su mismo sexo; pero yo sí quisiera consolidar un hogar, quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto y seguir construyendo una vida”, afirmó.

Carvajal es el hombre que se ha robado el corazón del periodista y con quien Pablo Arango piensa hasta en la posibilidad de tener hijos.

“Ser papá, claro, no lo descarto. Me encantaría, por adopción claramente”, puntualizó el manizaleño.