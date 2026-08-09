Personajes de Sábados Felices que han fallecido y dejaron huella en la televisión colombiana

Sábados Felices es el programa de humor colombiano con más años al aire. Considerado el programa de humor más longevo de la historia de la televisión a nivel mundial, producido por Caracol Televisión y emitido por primera vez el 5 de febrero de 1972 bajo el nombre inicial de Campeones de la Risa.

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A lo largo de más de cinco décadas, el programa ha acompañado a varias generaciones de colombianos con personajes inolvidables, rutinas humorísticas y talentos que hicieron reír al país cada fin de semana. Sin embargo, además de provocar carcajadas, también ha dejado momentos de profunda tristeza con la partida de varias de las figuras que han hecho parte de su historia.

Ahora, a esa lista de estrellas que dejaron huella en la televisión colombiana se suma Alfonso Lizarazo, creador y primer presentador del programa.



Alfonso Lizarazo

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo, a los 85 años, fue confirmado este 4 de agosto y enlutó al entretenimiento colombiano. Fue el creador y primer presentador de Sábados Felices, formato que nació en 1972 y que con el paso de los años se convirtió en un referente del humor nacional.



Además de liderar el programa durante más de dos décadas, impulsó el Festival Internacional del Humor, que ha reunido en Colombia a artistas nacionales e internacionales. Su legado también incluyó la campaña "Lleva una escuelita en tu corazón", con la que el elenco del programa contribuyó a la construcción de cerca de 287 escuelas en distintas regiones del país.



Jairo Susa

Aunque no aparecía frente a las cámaras, Jairo Susa fue una de las piezas fundamentales detrás del éxito del programa. Reconocido como libretista de Sábados Felices, falleció el 10 de marzo de 2025, pocos días después de enfrentar complicaciones de salud.



También fue periodista, investigador y caricaturista. Hizo parte del equipo creativo entre 1986 y 2022, completando 36 años escribiendo las rutinas de algunos de los humoristas más recordados del programa.



La Gorda Fabiola

La comediante Fabiola Posada, conocida por todos como La Gorda Fabiola, murió el 19 de septiembre de 2024 en Bogotá, un día después de cumplir 61 años. Con más de dos décadas en Sábados Felices, se convirtió en una de las humoristas más queridas por el público gracias a su carisma, espontaneidad y cercanía con los televidentes.



Cruz María Betancur

El humorista Cruz María Betancur falleció el 11 de abril de 2023. Fue ampliamente recordado por los personajes que interpretó, entre ellos el torero y el mecánico, además de las rutinas que compartía junto a Don Jediondo.

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Tras conocerse la noticia, el humorista escribió: "Con profunda tristeza lamento informar que hoy falleció en Bogotá Cruz María Betancur, quien actuó con gran éxito en episodios de Sábados Felices. Gracias por las risas".



Mandíbula

Marcelino Rodríguez, conocido por todos como Mandíbula, murió el 27 de mayo de 2022, a los 71 años. Permaneció durante más de 30 años en Sábados Felices y se retiró de la televisión en 2013 después de ser diagnosticado con alzhéimer, además de enfrentar varios problemas de salud.



Lucero Gómez

La actriz y humorista Lucero Gómez falleció el 5 de abril de 2020, a los 63 años. Durante más de dos décadas hizo parte del elenco de Sábados Felices y también participó en producciones como Tentaciones y Padres e Hijos. Su muerte ocurrió después de ser sometida a una cirugía por una hernia umbilical y presentar complicaciones.



Fatman

El humorista caleño Leonardo Vargas, conocido artísticamente como Fatman, murió el 19 de enero de 2020, a los 40 años. Ganó como mejor cuentachistes de Sábados Felices en 2009 y perteneció al elenco entre 2011 y 2016. Su fallecimiento ocurrió tras sufrir un infarto.



Jaime Santos

Recordado por interpretar a Clímaco Urrutia, Jaime Santos falleció el 1 de agosto de 2019, a los 78 años, debido a un problema respiratorio. Su personaje se convirtió en uno de los más reconocidos dentro de la historia del programa. Además, fue director creativo de teatros de Caracol Televisión.



Enrique Colavizza

El actor y humorista Enrique Colavizza hizo parte de Sábados Felices desde 1976 hasta 2013, cuando se retiró por motivos de salud. Además de llenar de risas el estudio, fue por un tiempo el presentador del programa. Murió el 1 de octubre de 2018, a los 80 años, mientras permanecía hospitalizado por una neumonía.



Pacho sin Fortuna

Francisco Javier Fuentes, más conocido como Pacho sin Fortuna, ingresó al programa en 2001. En 2006 se llevó el premio al Mejor Cuentachistes del año, convirtiendose en parte del elenco. Falleció el 24 de enero de 2016, después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad respiratoria.



El Flaco Agudelo

Jaime Agudelo Vidal, conocido como El Flaco Agudelo, fue uno de los primeros humoristas de Sábados Felices. Murió el 19 de diciembre de 2009, a los 84 años, por una insuficiencia respiratoria. Entre sus personajes más recordados permanece Jaimito, con el que conquistó al público colombiano.



Salustiano Tapias

El actor y comediante Humberto Martínez Salcedo dio vida a personajes como Salustiano Tapias, El Chicote de la Mancha y el maestro Taverita. Falleció el 19 de enero de 1986, dejando una huella en los primeros años del programa y convirtiéndose en uno de los pioneros del humor televisivo colombiano.

Durante más de cinco décadas, Sábados Felices ha construido una historia llena de risas, recuerdos y personajes inolvidables. Aunque muchos de ellos ya no están, sus actuaciones continúan siendo parte de la memoria de millones de colombianos que crecieron viendo el programa cada fin de semana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co