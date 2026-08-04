Murió Alfonso Lizarazo: así reaccionó Hugo Patiño, miembro del elenco original de Sábado Felices

El creador del programa Sábados Felices, Alfonso Lizarazo, murió a los 85 años. La noticia se conoció este martes 4 de agosto. Lizarazo también fue el primer presentador del programa y se convirtió en un ícono de la cultura popular de Colombia.



¿Cómo reaccionó Hugo Patiño a la muerte de Alfonso Lizarazo?

El actor y comediante Hugo Patiño, conocido como "El Príncipe de Marulanda", reaccionó a la muerte de Alfonso Lizarazo. “Hoy solo vienen a mi mente tantos años, tantas historias y tantos recuerdos inolvidables”, escribió Patiño en sus redes sociales.



"Gracias por todo, don Alfonso. Su legado y su recuerdo vivirán por siempre”, agregó el actor de 96 años. Patiño es uno de los últimos miembros del elenco original de Sábados Felices, programa que es reconocido como uno de los más longevos de la televisión en Colombia y el mundo.



¿Quién era Alfonso Lizarazo?

Hablar del humor en Colombia es hablar de Alfonso Lizarazo, el hombre que hace más de cinco décadas les abrió las puertas a miles de comediantes y convirtió las noches de los sábados en una tradición para millones de familias colombianas.

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En 1972 creó Sábados Felices, el programa de humor más longevo de la televisión colombiana. Con su carisma y cercanía acompañó durante más de 25 años a los televidentes y descubrió decenas de artistas que hoy hacen parte de la historia del entretenimiento nacional.

Pero su legado fue mucho más allá de la pantalla. Desde la radio impulsó la nueva ola colombiana y con la campaña Lleva una escuelita en tu corazón contribuyó a la construcción de cerca de 287 escuelas en distintas regiones del país, demostrando que la solidaridad también puede ser protagonista.



La última aparición de Alfonso Lizarazo en Sábados Felices fue en 2023 cuando el programa de Caracol Televisión celebró 50 años, ahí le rindieron un sentido homenaje. Alejado de la vida pública, se radicó en Barranquilla. Con su partida a los 85 años, confirmada por su hija, su nombre permanecerá en la memoria de los colombianos como el hombre que hizo reír a todo un país y dejó un legado que trasciende la televisión.

