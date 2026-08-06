La Casa Morat: el espacio que la banda abrió en Bogotá para apoyar músicos emergentes

La banda bogotana Morat se prepara para un regreso a los escenarios de su ciudad con su álbum 'Ya Es Mañana' y shows agotados en el Movistar Arena. Pero además de los conciertos, los músicos colombianos han anunciado una experiencia especial para sus fanáticos que se habilitará en la ciudad con la intención de conectar aún más con el público que los recibe.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras el rotundo éxito de su más reciente producción discográfica, la agrupación conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín y Simón Vargas no solo está batiendo récords de asistencia en todo el mundo, sino que ha decidido regresar a sus raíces con una experiencia inmersiva. En este contexto nace La Casa Morat, una iniciativa que va más allá de los conciertos y que busca dejar una huella permanente en la escena musical colombiana.



¿Qué es La Casa Morat?

La Casa Morat se define como un espacio alterno al Movistar Arena diseñado para extender la experiencia de la residencia de la banda en la capital colombiana. Ubicada en la Carrera 10a #70-24, esta sede no es solo un lugar de paso para los seguidores; es un punto de encuentro para la pasión de los fanáticos y la ambición de la nueva generación de músicos del país.

El concepto central de este espacio, según explicaron los mismos integrantes de Morat en un video en sus redes sociales, es servir como una plataforma de impulso para el talento emergente. Más que un simple escenario de exhibición, se trata de una convocatoria abierta que busca descubrir a la próxima gran figura de la música nacional, brindándoles visibilidad ante nuevas audiencias y acceso a experiencias exclusivas con referentes de la industria.



Publicidad

¿Cómo se puede participar?

La iniciativa está abierta a un amplio espectro de artistas. Detallaron que pueden participar cantantes, músicos e instrumentistas mayores de 18 años que cuenten con propuestas musicales originales o en desarrollo. Los requisitos para los aspirantes son claros:



Deben ser mayores de edad .

. Tener disponibilidad para presentarse en Bogotá durante las fechas programadas en agosto.

durante las fechas programadas en agosto. Enviar un video demostrando su talento y completar el formulario oficial en el Instagram de @jackdanielscolombia

El incentivo para participar es histórico. La banda o artista que resulte ganador recibirá la producción profesional de una canción a cargo de Nicolás González, reconocido productor que ha trabajado no solo con Morat, sino con figuras como Aitana, Andrés Cepeda y Álvaro de Luna. Además, el premio incluye un encuentro exclusivo con los integrantes de Morat, boletas para la última fecha de la residencia en Bogotá y un kit especial de la marca patrocinadora.



Recomendaciones para conciertos de Morat en Bogotá

Morat ha logrado un hito sin precedentes en su ciudad natal al agotar seis fechas consecutivas en el Movistar Arena. Los fanáticos podrán disfrutar del "Ya Es Mañana World Tour" en las siguientes jornadas de agosto de 2026:



14, 15 y 16 de agosto .

. 21, 22 y 23 de agosto.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta gira es la consolidación de una tradición estética. Después de haber invitado a sus fans a asistir en pijama durante su tour anterior, para el "Ya Es Mañana World Tour", Morat ha establecido un nuevo 'dress code' oficial titulado: 'El “Traje” Que Traje'.

El álbum "Ya Es Mañana" es una reflexión existencial sobre la madurez, el paso del tiempo y las responsabilidades de la adultez. Para la banda, el traje de gala es la prenda que mejor representa esa transición de la adolescencia a la vida adulta. Sin embargo, los músicos han sido enfáticos en un punto: “No queremos uniformar al público. Queremos darles un código para jugar". La invitación es a que cada asistente tome el concepto del traje serio y lo adapte a su estilo personal, reinterpretándolo de forma creativa y sin reglas estrictas.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co