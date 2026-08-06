Melina Ramírez confesó que se quedó dormida al volante y estuvo cerca de una tragedia

La presentadora de Yo Me Llamo, Melina Ramírez, sorprendió al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida profesional. Durante una conversación con Laura Acuña en el programa digital 'La sala de Laura Acuña', la conductora de Yo me llamo recordó que estuvo cerca de sufrir accidentes graves luego de quedarse dormida mientras conducía, producto del agotamiento acumulado durante sus años en el periodismo deportivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la entrevista, la caleña habló de la intensa rutina que enfrentó durante varios años cuando trabajó en medios de comunicación cubriendo información deportiva. Según explicó, sus jornadas comenzaban antes de las cuatro de la mañana y se extendían durante gran parte del día, mientras asumía múltiples responsabilidades dentro de la producción periodística.

Ramírez recordó que no solo aparecía frente a las cámaras, sino que también participaba en procesos de producción y edición. “Yo escribía mis libretos, escribía el libreto de mis compañeros, editaba notas, salía a ser corresponsal”, relató al hablar de aquella etapa de su carrera.



La presentadora explicó además que debía combinar las emisiones informativas con cubrimientos en diferentes escenarios deportivos. “Yo presentaba NTN24 en los diferentes horarios y el noticiero de la mañana. En los huecos me mandaban a hacer: vaya a Millonarios, vaya a Santa Fe, vaya a Fortaleza”, comentó durante la conversación con Laura Acuña.



"Me pasó dos veces que me dormí manejando": Melina Ramírez

Ese ritmo terminó afectando seriamente su estado físico. De acuerdo con su testimonio, el cansancio llegó a tal nivel que en dos oportunidades se quedó dormida mientras manejaba, una situación que todavía recuerda con impacto. “Me pasó dos veces que me dormí manejando y Dios me levantó, o sea, un angelito, porque me iba para un caño”, contó la presentadora. También aseguró que en otro de esos episodios despertó cuando su vehículo se encontraba muy cerca de una zona peligrosa. “La otra vez no me acuerdo, que también algo así como un precipicio”, agregó.



Las palabras de la conductora dejaron ver lo delicada que fue la situación. Según explicó, sintió que algo la ayudó a reaccionar justo antes de que ocurriera una tragedia. “Dos veces yo sentí que el timón me lo voltearon y me desperté”, afirmó durante la entrevista. Para Melina, esos momentos fueron determinantes en su vida y la llevaron a replantearse el camino profesional que estaba recorriendo. Después de años de jornadas exigentes, comprendió que necesitaba hacer cambios antes de que las consecuencias fueran mayores. “Y ahí yo dije: ‘Ya’”, recordó al explicar el momento en que entendió que debía cerrar ese ciclo laboral.

Publicidad

Durante la conversación con Laura Acuña también habló del desgaste que había acumulado después de varios años trabajando bajo ese ritmo. “Yo físicamente ya me sentía... siete años en ese trote”, expresó al referirse al cansancio que venía experimentando.

La decisión de abandonar aquella etapa no fue sencilla. Ramírez reveló que incluso recibió llamados para que reconsiderara su renuncia. Recordó especialmente una conversación con Claudia Gurisatti, quien intentó convencerla de permanecer en su puesto. Según contó, la periodista le dijo: “No te vayas, ven, quédate”. Sin embargo, la presentadora tenía claro que necesitaba priorizar su bienestar. “Clau, o sea, estoy agotada”, respondió.

Publicidad

La revelación generó reacciones entre seguidores de la presentadora, quienes destacaron la importancia de visibilizar los riesgos asociados al agotamiento extremo y a las extensas jornadas laborales. Su historia también permitió conocer una faceta poco conocida de sus inicios en televisión, mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano.

Actualmente, Melina Ramírez es una de las presentadoras más populares del país y comparte la conducción de Yo me llamo junto a Laura Acuña. Precisamente fue en el espacio digital de su colega donde decidió abrir su corazón y recordar aquellos momentos en los que, según sus propias palabras, sintió la muerte muy cerca y entendió que era momento de cambiar el rumbo de su vida.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL