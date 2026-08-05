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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "No me arrepiento de sentir tanto", el nuevo disco de Karol G: estos artistas colaboran en el álbum

"No me arrepiento de sentir tanto", el nuevo disco de Karol G: estos artistas colaboran en el álbum

El sexto disco de estudio de la cantante colombiana Karol G se estrena en los próximos días e incluye colaboraciones con artistas como Drake y Bruno Mars.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de ago, 2026
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"No me arrepiento de sentir tanto", el nuevo disco de Karol G: estos artistas colaboran en el álbum
Karol G, artista musical colombiana.
AFP

La artista musical Karol G reveló las canciones que harán parte de su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto". La colombiana se prepara para el lanzamiento del disco que contará con 14 temas y que incluye colaboraciones con varios artistas internacionales.

Entre los nombres que participan en las canciones del nuevo álbum de Karol G se encuentran Drake, con la canción "Ahí"; Bruno Mars, con el tema "Still"; Judeline y Rusowsky con "Bby Wow"; y Greg González de Cigarettes of Sex, con la canción "Después de ti". "No me arrepiento de sentir tanto" es el sexto álbum de estudio, a ese trabajo discográfico ya se suman "Unstoppable" (2017), "Ocean" (2019), "KG0516" (2021), "Mañana será bonito" (2023) y "Tropicoqueta" (2025).

¿Cuándo se estrena el álbum "No me arrepiento de sentir tanto"?

El álbum "No me arrepiento de sentir tanto" de Karol G se lanza este viernes 7 de agosto en todas las plataformas. Estas son todas la canciones que harán parte:

  • Te llevas To
  • Maybe
  • Bebiendo Lágrimas
  • Ahí ft. Drake
  • Final feliz
  • Still ft. Bruno Mars
  • Alguien que te amaba
  • MATADORA
  • For u My lova
  • Si lo ven
  • BbY WOW ft. Judeline, Rusowsky
  • Con quién andará?
  • Eclipse
  • Después de ti ft. Greg Gonzalez

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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