"No me arrepiento de sentir tanto", el nuevo disco de Karol G: estos artistas colaboran en el álbum

La artista musical Karol G reveló las canciones que harán parte de su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto". La colombiana se prepara para el lanzamiento del disco que contará con 14 temas y que incluye colaboraciones con varios artistas internacionales.
Entre los nombres que participan en las canciones del nuevo álbum de Karol G se encuentran Drake, con la canción "Ahí"; Bruno Mars, con el tema "Still"; Judeline y Rusowsky con "Bby Wow"; y Greg González de Cigarettes of Sex, con la canción "Después de ti". "No me arrepiento de sentir tanto" es el sexto álbum de estudio, a ese trabajo discográfico ya se suman "Unstoppable" (2017), "Ocean" (2019), "KG0516" (2021), "Mañana será bonito" (2023) y "Tropicoqueta" (2025).
¿Cuándo se estrena el álbum "No me arrepiento de sentir tanto"?
El álbum "No me arrepiento de sentir tanto" de Karol G se lanza este viernes 7 de agosto en todas las plataformas. Estas son todas la canciones que harán parte:
- Te llevas To
- Maybe
- Bebiendo Lágrimas
- Ahí ft. Drake
- Final feliz
- Still ft. Bruno Mars
- Alguien que te amaba
- MATADORA
- For u My lova
- Si lo ven
- BbY WOW ft. Judeline, Rusowsky
- Con quién andará?
- Eclipse
- Después de ti ft. Greg Gonzalez
MATEO MEDINA ESCOBAR
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