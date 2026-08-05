"No me arrepiento de sentir tanto", el nuevo disco de Karol G: estos artistas colaboran en el álbum

La artista musical Karol G reveló las canciones que harán parte de su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto". La colombiana se prepara para el lanzamiento del disco que contará con 14 temas y que incluye colaboraciones con varios artistas internacionales.



Entre los nombres que participan en las canciones del nuevo álbum de Karol G se encuentran Drake, con la canción "Ahí"; Bruno Mars, con el tema "Still"; Judeline y Rusowsky con "Bby Wow"; y Greg González de Cigarettes of Sex, con la canción "Después de ti". "No me arrepiento de sentir tanto" es el sexto álbum de estudio, a ese trabajo discográfico ya se suman "Unstoppable" (2017), "Ocean" (2019), "KG0516" (2021), "Mañana será bonito" (2023) y "Tropicoqueta" (2025).



¿Cuándo se estrena el álbum "No me arrepiento de sentir tanto"?

El álbum "No me arrepiento de sentir tanto" de Karol G se lanza este viernes 7 de agosto en todas las plataformas. Estas son todas la canciones que harán parte:



Te llevas To

Maybe

Bebiendo Lágrimas

Ahí ft. Drake

Final feliz

Still ft. Bruno Mars

Alguien que te amaba

MATADORA

For u My lova

Si lo ven

BbY WOW ft. Judeline, Rusowsky

Con quién andará?

Eclipse

Después de ti ft. Greg Gonzalez

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