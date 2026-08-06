Kraken Sinfónico arranca gira por Colombia: "Elkin sigue haciendo música con nosotros"

El rock nacional en Colombia no se puede entender sin la huella imborrable de Kraken y, por ende, el legado de Elkin Ramírez. La agrupación con más de tres décadas de historia se prepara para uno de sus retos más ambiciosos y emotivos: el regreso del formato Kraken Sinfónico. Aunque este espectáculo, en el que los clásicos del rock se fusionan con una orquesta no es nuevo para la banda, será la primera vez que lo lleven de gira por Colombia.

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Para los actuales integrantes de la banda, este proyecto trasciende lo musical. Según explicó Luis Ramírez, bajista de la agrupación, en diálogo con Noticias Caracol asumir la identidad del grupo es un compromiso con el arte nacional: "Ser Kraken es tener una responsabilidad muy grande, es llevar en los hombros una lucha no solo de nosotros... sino de una cantidad de personas que seguimos creyendo en el rock como un proyecto nacional viable". El legado de "El Titán" es visto como una estructura que supera a los individuos que hoy están en el escenario."Kraken desde la cabeza de Elkin fue todo un concepto, una idea musical estética que trasciende a los integrantes que ha tenido y a nosotros, y que está por encima de nosotros", agregó.



El peso del legado y el cambio hacia el futuro

Uno de los pilares de esta nueva etapa es la presencia de Roxana Restrepo, quien se unió como voz líder en 2019. Su rol ha sido fundamental para que la banda continúe activa con respeto y frescura. En palabras de los músicos, la clave de su éxito ha sido evitar la sombra de la imitación. "La magia ha estado en que jamás se entendió a Roxana como un reemplazo", señaló Ramírez, añadiendo que se buscó una voz propia que se amoldara a la filosofía de la banda sin perder su individualidad.

Por supuesto, el recuerdo de Elkin Ramírez es una constante mezcla de nostalgia e inspiración para la banda, su imagen siempre está presente en cada presentación, pero ven su ausencia no como un final, sino como una presencia espiritual en el proceso creativo. "[Elkin] siente que está haciendo música aunque ya no está aquí, pero sigue haciendo música con nosotros", comentó el bajista.



El montaje del Kraken Sinfónico no solo implica el trabajo de los integrantes de la agrupación, sino que también cuenta con la producción de FILMO (Film Music Orchestra) que propone una evolución técnica significativa. A diferencia de otros proyectos donde la orquesta es solo un acompañamiento, Kraken busca una paridad absoluta entre los géneros. "Lo primero es no colocar a la orquesta por debajo de la banda, ni colocar a la banda por debajo de la orquesta, es comenzar a crear música nueva en donde la participación sea por igual", explicó el músico.



Esta evolución incluye arreglos diseñados específicamente para el registro de Roxana Restrepo, permitiendo que temas clásicos como 'Lenguaje de mi Piel' o 'Vestido de Cristal' se encuentren en el setlist, pero también las nuevas producciones. Con este formato la agrupación espera cerrar brechas generacionales, uniendo a los seguidores de los años 80 con adolescentes que descubren al 'Titán' del rock por primera vez.



La gira de Kraken con su show Sinfónico

La gira del Kraken Sinfónico ya tiene fechas confirmadas y una respuesta masiva del público:



Bogotá: Este sábado 8 de agosto de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán . Tras el agotamiento inmediato de la función de las 8:00 p. m., se abrió una a las 4:00 p. m..

Este en el . Tras el agotamiento inmediato de la función de las 8:00 p. m., se abrió una a las 4:00 p. m.. Cali: Sábado 17 de octubre de 2026 en el Teatro Jorge Isaacs a las 7:00 p. m..

Sábado en el a las 7:00 p. m.. Medellín: Sábado 24 de abril de 2027 en el Teatro Universidad de Medellín a las 7:00 p. m..

La preparación para este show es rigurosa y física. La semana previa al espectáculo se describe como de alta intensidad, involucrando ensayos individuales, de banda con pistas, parciales de coro y, finalmente, el ensayo general con todos los elementos: banda, coro y orquesta. "Es una semana exigente... tenemos que prepararnos físicamente para no estar agotados el día del show", expresó Andrés Leiva, bajista de Kraken.

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Sin embargo, Kraken anticipó que próximamente anunciarán "sorpresas" a sus fanáticos en otras ciudades del país en las que saben que el show sinfónico será bien recibido. Detallaron que lo próximos anuncios involucrarán más paradas en el país con este espectáculo, pero en 2027.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co