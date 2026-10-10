Pipe Bueno revela dónde se casará con Luisa Fernanda W y habla de sus planes de boda

En entrevista con La Red, el cantante Pipe Bueno reveló detalles de su boda con la influencer y creadora de contenido Luisa Fernanda W. Después de tres años de compromiso, la pareja finalmente llegará al altar a finales de octubre.

Pipe Bueno contó que la boda se realizará en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Aunque inicialmente tenían previsto casarse en México, decidieron cambiar de lugar y celebrar su unión en Colombia.

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“Colombia es nuestro lugar, y qué mejor lugar emblemático, hermoso y religioso que nuestro país”, dijo el artista.



También habló de sus planes para la luna de miel. Según contó, el viaje podría tener que esperar, pues todavía no han definido si lo harán este año o en 2027. Mientras Luisa Fernanda W preferiría dejarlo para el próximo año, él espera que puedan viajar antes. Entre los posibles destinos mencionó Italia y explicó que, por ahora, contemplan hacer el viaje sin sus hijos.

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¿Pipe Bueno tendrá despedida de soltero?

Hace unas semanas, Luisa Fernanda W estuvo en Cartagena acompañada de sus amigas más cercanas para celebrar su despedida de soltera. Por su parte, Pipe Bueno también organizó un encuentro con sus amigos y familiares antes de la boda. “Yo literal lo que quiero es un momento de esparcimiento, descanso y conexión con mis amigos”, contó el cantante, quien comparte este fin de semana con sus seres queridos en el marco de su despedida de soltero, a pocos días de la boda.

Pipe Bueno habló de su proceso para dejar el alcohol

Durante la entrevista, el cantante también habló de una etapa difícil de su vida, cuando el consumo de alcohol comenzó a afectar su bienestar y su relación de pareja.

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Pipe Bueno recordó que buscaba razones para beber tanto en los momentos felices como en los difíciles. “Si estaba feliz, la excusa es porque estaba feliz y, si estaba triste, esa era la excusa”, contó. También reconoció que llegó a ver todo de manera negativa y que no se sentía a gusto con lo que estaba viviendo en su carrera.

Según relató, esta situación empezó a afectar su relación con Luisa Fernanda W y provocó problemas que lo llevaron a cometer errores. El artista destacó el papel de su pareja durante ese proceso y aseguró que ella fue un apoyo importante en su búsqueda de ayuda.

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Pipe Bueno habló de su nuevo álbum y de su primer libro

El cantante también se refirió a su álbum Aquí estoy yo, un trabajo con el que volvió a concentrarse en la selección de canciones después de cerca de 15 años sin lanzar un álbum, según contó en la entrevista.

Pipe Bueno explicó que durante un tiempo le costaba concentrarse en escoger las canciones que quería interpretar y que este proyecto le permitió reencontrarse con su música. Además, habló de los procesos que atravesó para superar sus problemas con el alcohol y destacó la importancia de cuidar la salud mental. Por último, anunció que lanzará su primer libro en noviembre.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO