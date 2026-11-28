El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló antes del final de año 2026 un nuevo tema musical que el artista dejó grabado antes del fatídico 10 de enero, día en el que murió junto a varios de sus trabajadores en un accidente aéreo. La canción llamada 'Hablando claro' es un reflejo de las letras que el artista de Manzanares tenía planeado compartir con todos sus seguidores.



Tras el fallecimiento del intérprete de 'Aventurero', el equipo del cantante reveló que Jiménez tenía grandes planes para este año en su carrera musical, por lo que tenía múltiples canciones grabadas y adelantadas, incluso colaboraciones con colegas. A lo largo de este 2026, en diferentes momentos se han compartido temas musicales que el cantante tenía preparados para lanzar.

En días anteriores, el equipo de Jiménez compartió a los 'jimenistas' que "seguimos teniendo mucho de Yeison para compartir ... 'Hablando claro', una canción que grabó en vida y que hoy tenemos la fortuna de poder compartir con todos ustedes".

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El video musical de la canción, publicado el viernes 27 de noviembre, revela grabaciones previas de Yeison Jiménez en concierto, pero gran parte del video la componen grabaciones de su equipo de trabajo y seguidores interpretando el tema musical. Un toque nostálgico, pero que da muestras del impacto que tuvo el artista en los colombianos.



La grabación se lanzó con su video musical oficial, el cual ya genera las primeras reacciones de miles de seguidores. Al final del video se puede leer un tierno mensaje que el equipo dejó para el cantante: "Despedimos el 2026 con el dolor de tu ausencia, pero con la alegría de saber que tu música sigue viva. Gracias a cada jimenista que sigue cantando tus canciones, recordándote y manteniendo vivo tu legado. Aunque ya no estés físicamente, siempre estarás presente en nuestros corazones. Porque tu leyenda será eterna".



Letra de 'Hablando claro', nueva canción de Yeison Jiménez

[Verso 1]

Hablando claro, sé que no me sobra nada

En estos días, ¿para qué tener de más?

Si con dinero no puedes comprar la vida

Y de este mundo nada me voy a llevar

Por eso vivo disfrutándome el proceso

Pa' que la envidia siempre tenga de qué hablar

No me preocupo si me caigo o me tropiezo

A la final siempre me vuelvo a levantar



[Coro]

Y vivo siempre jalando pa' delante

Voy a paso constante, nunca miro hacia atrás

Porque la gente siempre vive pendiente

Y nunca me he importado si hablan bien o si hablan mal

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[Verso 2]

Ni Jesucristo los tuvo a todos contentos

Y la verdad de eso ya es mucho que decir

No me las pico ni de rico le aparento

Tengo lo mío pa' comer y pa' vivir

Cuando yo quiera, me emborracho y me amanezco

Que quede claro que no les vengo a pedir

[Coro]

Y vivo siempre jalando pa' delante

Voy a paso constante, nunca miro hacia atrás

Porque la gente siempre vive pendiente

Y nunca me he importado si hablan bien o si hablan mal

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co