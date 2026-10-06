Pipe Bueno habla sobre sus adicciones y el proceso que vivió para rehabilitarse: "fui a un retiro"

El cantante de música popular Pipe Bueno estuvo como invitado este martes 6 de octubre en el programa de entretenimiento Día a Día, donde habló sobre su nuevo proyecto musical, el álbum 'Aquí Estoy Yo', estrenado el pasado 1 de octubre.

El disco está inspirado en diferentes momentos de su vida y en un proceso personal que, según contó el artista, estuvo marcado por el consumo de alcohol, una etapa en la que sintió que tanto su carrera como su vida se estaban desplomando. A esto se sumaron dificultades familiares y la pérdida de su amigo y colega Yeison Jiménez.



“Quería salir de ese mundo, pero no podía”

Después de participar en el pódcast 'Los hombres sí lloran', de Juan Pablo Raba, Pipe Bueno se atrevió a contar públicamente parte del difícil proceso que atravesó. Sus declaraciones sorprendieron a sus seguidores, aunque el artista ha explicado que actualmente se encuentra en una etapa positiva y que ha trabajado para superar aquellos momentos.

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“Quería salir de ese mundo, pero no podía”, recordó el cantante al hablar sobre esa época de su vida. A esta situación se sumó la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. Para Pipe Bueno, este hecho representó un punto de quiebre. “El día que murió Yeison duré seis días bebiendo licor”, contó durante el programa de Día a Día.



Con el apoyo de su esposa, Pipe aseguró que buscó ayuda para afrontar este momento. Uno de los pasos que, según relató, le permitió reconectarse con su vida fue realizar un retiro espiritual. “Solo los que lo hemos sentido saben lo que Dios quiere decirles”, expresó.



¿De qué se trata Aquí Estoy Yo?

El nuevo álbum nació a partir de un reencuentro del artista consigo mismo y de un proceso en el que, según sus palabras, llegó a sentirse perdido. 'Aquí Estoy Yo' reúne canciones inspiradas en el amor, la familia y las experiencias personales que han marcado su vida.



Entre las canciones está 'Mi Esposa', dedicada a su pareja, Luisa Fernanda W. En ella, Pipe Bueno expresa el amor, respeto y agradecimiento hacia quien, según ha contado, fue fundamental durante el proceso que atravesó. La pareja lleva siete años de relación, tiene dos hijos, Máximo y Domenic, y actualmente tiene entre sus planes celebrar su boda.

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El álbum también incluye 'Señora', una canción dedicada a su madre, a quien el artista reconoce como una figura fundamental en su vida. Además, cuenta con la colaboración de su hermano Miguel Bueno en 'Casi Algo' y la participación de artistas como Pablo Ocampo, en 'En la Otra Vida'; Andrés Cepeda, en 'Vuela Corazón'; y Héctor Tobo, en 'Alma Misionera'.

En total, 'Aquí Estoy Yo' está compuesto por 23 canciones que ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO