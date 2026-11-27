El cantante antioqueño Ryan Castro volvió a encender las redes sociales y la industria musical al anunciar su esperado sencillo navideño de 2026, titulado 'Modita Antigua'. Con una ambiciosa producción producida junto a SOG y una nómina de lujo en su videoclip, el artista paisa reafirma su corona como el rey de la fiesta decembrina colombiana.



¿Cuál es la nueva canción de Ryan Castro y cómo fue el insólito anuncio?

La nueva apuesta musical de Ryan Castro para finalizar el año se titula 'Modita Antigua'. La canción tendrá su estreno oficial en todas las plataformas digitales el martes 1 de diciembre de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia). El anuncio formal se realizó la noche del 25 de noviembre a través de un creativo video publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista en el que transporta a los espectadores a una comedia inspirada en las películas del Viejo Oeste.

Ryan aparece en una cabaña ostentosa rodeado de fajos de dinero, celebrando el éxito de su año 2026. El cantante manifiesta su intención de llevarle un regalo especial a una mujer a quien describe como "la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la abuela de mis nietos". Al llegar a la residencia de su pretendida, le obsequia un elegante caballo blanco.

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El elemento que desató una auténtica ola de comentarios y especulaciones en redes sociales fue la elección de la actriz Lina Tejeiro como la gran protagonista e interés amoroso del video promocional. La presencia de la actriz que recientemente se convirtió en mamá cobró una enorme relevancia mediática debido a que, casi un año atrás, ella confesó en una entrevista que Ryan Castro era el artista colombiano que más le atraía físicamente.



Para mayor sorpresa y emoción de los seguidores, cuando el cantante llega a la casa de la mujer se encuentra con la presencia de dos rivales. Gregorio Pernía y Rigoberto Urán, quienes llegan ofreciendo 10 y 50 caballos, respectivamente. El desenlace de la historia muestra a los tres galanes enfrentándose en un duelo de pistolas en el que Ryan Castro resulta vencedor. Finalmente se lleva a Lina Tejeiro a un paseo romántico en el que suena el primer fragmento del tema musical.



La tradición musical de Ryan Castro en diciembre

Ryan Castro ha consolidado una tradición para el mes de diciembre, lanzando desde 2021 una nueva canción inspirada en esta época y con el personaje de 'Richy', su alter ego decembrino. Estos han sido los lanzamientos a lo largo de los años:



2021: Inauguró este movimiento con el éxito masivo 'Mujeriego'.

2022: Presentó un doble lanzamiento parrandero con 'El Pan de Estefanía' y 'La Garrafa'.

2023: Consolidó el personaje lanzando 'Richy (El Pichón)' y 'El Bote'.

2024: Sorprendió a la industria con 'El Chucu Chucu', una destacada colaboración junto a Juanes y el productor SOG.

2025: Mantuvo la fiesta encendida con 'Mi Fortuna', también junto a SOG.

Con el lanzamiento de 'Modita Antigua' en 2026, Ryan Castro completa su octava canción navideña, afianzando un fenómeno cultural en el que miles de familias colombianas esperan darle la bienvenida a la temporada navideña.



Adelanto exclusivo para usuarios de Nequi

Más allá del despliegue en redes sociales, la gran novedad estructural de este lanzamiento es la alianza estratégica entre Ryan Castro y Nequi. Por primera vez en la historia del entretenimiento en Colombia, una aplicación financiera se transforma en la plataforma de estreno exclusivo para el adelanto de una canción.



Del 26 al 30 de noviembre de 2026, los cerca de 30 millones de usuarios de Nequi en Colombia pueden ingresar a la aplicación y escuchar en primicia un adelanto de 30 segundos de 'Modita Antigua' antes de su llegada a Spotify o YouTube. Además, durante todo el mes de diciembre, cada transferencia realizada con la aplicación estará acompañada del característico aullido "Awoo" del cantante y los usuarios podrán personalizar el diseño de su Tarjeta Nequi Visa digital con una ilustración exclusiva del artista.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co