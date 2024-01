Placa de la estatua de Shakira quedó con error ortográfico que genera críticas: ¿lo corregirán?

Felices quedaron los barranquilleros, el artista Yino Márquez, la cantante Shakira y sus padres, luego de que en la ciudad se revelara finalmente la estatua que se hizo en honor a la cantante colombiana. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido por los internautas.



En la placa que acompaña la figura de bronce de más de seis metros de altura quedó un error de ortografía que genera críticas a la administración local. En dos ocasiones se menciona al escultor, pero en la primera se escribe su apellido Márquez terminando con la letra s, lo que es incorrecto.

Shakira tiene su estatua en Barranquilla. Foto: Cortesía

La fotografía de la placa fue publicada por la misma Shakira, en su comunicado en redes sociales agradeciendo al escultor y a la Alcaldía por este homenaje. Pero al notar el error, los internautas empezaron a criticar a los funcionarios.

Al respecto, el mismo Yino Márquez habló con Caracol Ahora sobre este error y reveló que el alcalde Jaime Pumarejo le aseguró que se hará la corrección pronto.



"Yo creo que eso fue un error producto de la corredera cuando se hacen estas cosas, yo no le di mucha importancia", aseguró el artista plástico.

Reveló que cuando se percataron de la equivocación que habían cometido con su nombre, "lo dialogué con el alcalde y me dijo que 'no se preocupe que eso mañana lo resolvemos'. No le veo importancia a eso, es importante que la gente se fije en esas cosas, eso hace que las cosas se hagan bien. Eso se resuelve".

Por su parte, Shakira aseguró estar muy emocionada por tener su estatua en el gran Malecón del río Magdalena.



"Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací y donde crecí junto a mis sueños", empezó diciendo la cantante colombiana.

Yino Márquez también señaló que tuvo una conversación telefónica con Shakira luego de ser revelada su estatua. "Ella me llama muy emocionada, diciéndome que le pareció magnífico lo que conseguí en la expresión, que su hijo le mandó un escrito por WhatsApp diciéndole que 'mamá, es la escultura más linda que he visto', todo eso me llena de emoción y gratitud", reveló.

Agregó que en Barranquilla, cuando se presentó la estatua frente a los papás de Shakira, "la mamá, ella me llamó y me acerqué, me tomó las manos y me dijo 'que Dios bendiga tus manos, eres un gran escultor'. Las personas que estaban ahí recibieron muy bien la obra, me abrazaron y dijeron que capté la esencia de Shakira", reveló el artista barranquillero.