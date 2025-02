Premios Grammy 2025: vea aquí la lista completa de los ganadores de esta edición

Este domingo, 2 de febrero de 2025, la Academia de Grabación celebró la 67ª edición de los Premios GRAMMY, una fiesta que celebra a lo mejor de la música. Este año la ceremonia también tiene un sentido social, puesto que se reinventaron para que la transmisión recaudara fondos para apoyar a los organismos de socorro por los incendios forestales en Los Ángeles.

Los ganadores se eligen con base en la decisión de un grupo de creadores musicales (Artistas, productores, compositores e ingenieros), que son miembros votantes de la Academia.

El evento comenzó con un homenaje a los golpeados por esta devastadora tragedia en California, la cual cobró la vida de decenas de personas y afectó miles de edificaciones. Asimismo, contó con las presentaciones de varios artistas, entre ellos Shakira, Charli XCX y una actuación sorpresa de The Weeknd.

(Lea también: Estos son los nominados a los Grammy 2025: J Balvin, Shakira y Jessi Uribe aparecen )

Ganadores de los Premios Grammy 2025

GRABACIÓN DEL AÑO

'Not Like Us', Kendrick Lamar

ÁLBUM DEL AÑO

'COWBOY CARTER', Beyoncé

CANCIÓN DEL AÑO

'Not Like Us', Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chappell Roan

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Daniel Nigro

COMPOSITOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Amy Allen

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

'Las Mujeres Ya No Lloran', de Shakira

Congrats Best Latin Pop Album winner - 'Las Mujeres Ya No Lloran' @shakira. #GRAMMYs pic.twitter.com/kOXLeTbSWf — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 3, 2025

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

'LAS LETRAS YA NO IMPORTAN', Residente

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

'¿Quién trae las cornetas?', Rawayana

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO)

'Boca Chueca, Vol. 1', Carín León

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

'Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)', Tony Succar, Mimy Succar

"Gracias a todos los que sintonizaron la 67.ª edición de los Premios Grammy esta noche. Fue una hermosa velada en la que se rindió homenaje a la banda sonora del año pasado y se rindió tributo a la valentía de los socorristas y a la resiliencia y fortaleza de la comunidad de Los Ángeles", expresaron los organizadores al acabar la ceremonia.

Noticia en desarrollo.