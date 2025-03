Premios Óscar 2025: así le fue a Emilia Pérez y a Karla Sofía Gascón en la ceremonia

En la noche del domingo 2 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de los premios Óscar . Es común que en la ceremonia haya películas favoritas, algunas sorpresas y otras no tan queridas por el público, este año la cinta más nominada de la noche fue Emilia Pérez, pero al mismo tiempo fue una de las películas más cuestionadas en el mundo.

Había mucha expectativa por la ceremonia número 97 de los premios Óscar, especialmente por saber qué premios se llevaría la cinta de Jacques Audiard. La noche para el reparto de la cinta inició con la presencia de Karla Sofía Gascón, su protagonista, quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses.

Emilia Pérez en los Óscar 2025: estos fueron los premios que se llevó

A pesar de las críticas, Emilia Pérez se convirtió con en la película más nominada para la edición número 97 de los Óscar. A lo largo de la ceremonia, la producción se llevó tan solo dos premios, de los 13 a los que estaba nominada.

Zoe Saldaña se llevó un Óscar por su papel en Emilia Pérez - Foto: AFP

La cinta estaba nominada a las siguientes categorías: Mejor película, mejor actriz principal, mejor actriz secundaria, mejor director, mejor guion adaptado, mejor película internacional, mejor cinematografía, mejor edición, mejor maquillaje y peinado, mejor banda sonora, mejor canción original y mejor sonido.

La película de Jacques Audiard se llevó los galardones a mejor actriz secundaria, premio para la actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña; también el de mejor canción original por 'El Mal', canción que interpreta Saldaña en la cinta.

Perdió el Óscar a mejor película y el de mejor director ante Anora, la máxima ganadora de la noche; el de mejor banda sonora ante The Brutalist, cinta que se llevó tres premios; y el de mejor película internacional ante la producción brasilera I'm Still Here.

¿Por qué es criticada Emilia Pérez?

Durante su presentación en los grandes festivales de cine del mundo, Emilia Pérez recibió grandes reseñas y calificaciones, lo que anticipó un éxito en las salas de cine a nivel mundial. Sin embargo, cuando la historia llegó al público internacional, especialmente al mexicano, el impacto fue completamente negativo.

En la cinta se aborda la difícil situación que enfrenta México con el narcotráfico y las personas desaparecidas; sin embargo, para muchos mexicanos a la producción le faltó nada más que la participación de personas de ese país. La cinta, dirigida por un francés, protagonizada por una española y con un elenco principalmente estadounidense, no representaba a los protagonistas de su historia, lo que desató las críticas.

Karla Sofía Gascón sí asistió a los premios Óscar - Foto: AFP

A eso se sumó la polémica que se desató en redes sociales cuando se revelaron publicaciones de años atrás en X, antes Twitter, de la actriz trans Karla Sofía Gascón . En sus trinos, la española hacía comentarios racistas, xenófobos y demás contra diferentes minorías. Incluso tenía algunos en contra de los premios Óscar.

