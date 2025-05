Rafael Santos aclaró si es verdad que su esposa fue amante de Diomedes Díaz: "Mi padre la respetó"

El pasado 26 de mayo los colombianos y seres queridos de Diomedes Díaz recordaron al Cacique de La Junta en el día que habría cumplido 68 años de vida. Sin embargo, en medio de los homenajes y anécdotas que se recordaron sobre la vida del cantante vallenato, surgió una polémica entre algunos de sus familiares que tiene a sus seguidores atentos a cada nuevo detalle.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El problema surgió entre Betsy Liliana González, una de las exparejas de Diomedes Días, y Rafael Santos, el hijo mayor del cantante de vallenato. Entre pullas, los dos seres queridos del Cacique se están enfrentando a través de redes sociales causando toda una controversia para los seguidores.

¿Qué está pasando entre Betsy Liliana y Rafael Santos?

Toda la problemática entre estos dos inició por unas declaraciones que dio el hijo de Diomedes Díaz en una entrevista que concedió al influenciador Aco Pérez para recordar a su padre. En medio de la conversación, el hombre reveló que su relación con las parejas que tuvo su padre no fue positiva en todos los casos, aunque no mencionó nombres, señaló que hubo una pareja del Cacique que lo alejó de sus hijos.

Publicidad

"Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá. Yo me reservo el nombre porque son mamás de mis hermanos y las respeto, pero esa jugada no me gustaba. Le hacía creer a mi papá que no íbamos a visitarlo. Pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, la que lo dejó a él fue ella misma y no fue por chuzo porque casi que se lo borra", expresó Rafael Santos entre risas.

Aunque tuvo más de 20 hijos, Diomedes Díaz no es el cantante vallenato con más herederos - Foto: Archivo

Aunque el hombre no quiso decir nombres, sus palabras causaron revuelo en las redes sociales y una reacción casi que inmediata de Betsy Liliana González, quien rompió el silencio y respondió al cantante en una publicación en sus redes sociales. "A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero, y eso sí no lo cuenta", escribió la expareja de Diomedes Díaz, dando a entender que la actual esposa de Rafael Santos primero fue amante del Cacique. Además, González señaló que no le tiene miedo al hijo del cantante y que podía contar "más cositas" de él.

Publicidad

¿Quién es la esposa de Rafael Santos y es verdad que fue amante de Diomedes Díaz?

Margarita Gallego es el nombre de la esposa de Rafael Santos, una mujer con la que el hijo de Diomedes Díaz ha compartido su vida por más de 20 años. Ahora el matrimonio está protagonizando una polémica por las declaraciones de Betsy Liliana González, comprometiendo a la esposa del cantante en una relación amorosa con el papá de este.

De la misma forma que González reaccionó a las declaraciones de Rafael Santos casi que de manera inmediata, el también cantante vallenato salió en defensa de su esposa y desmintió las palabras de la expareja de su papá. "Quiero decirles a todos ustedes que lo que dijo esta 'señora' es 100% falso ... No sé por qué lanzó expresiones sin ningún tipo de pruebas para llamar la atención. Mi esposa es un ejemplo de mujer, de la cual me siento orgulloso. Mi padre siempre la respetó cabalmente. No coman cuento porque el que las hace se las imagina", escribió.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL