Rapero reveló detalles del asesinato de Canserbero en una canción que lanzó hace dos años

El caso por la muerte de Tirone González, más conocido como Canserbero, dio un giro de 180° en los últimos días, luego de que su exmánager Natalia Améstica confesara ocho años después haberlo asesinado, en un caso que se había cerrado como suicidio.



Tras la cruda confesión de los hechos por parte de la mujer venezolana sobre la manera en la que asesinó a Carlos Molnar, su esposo y productor del rapero, y a Canserbero, el 19 de enero de 2015, empezaron a recordarse detalles de años anteriores en los que ya se daban indicios de esto.

Específicamente en el año 2021, el rapero Saimon MC lanzó una canción llamada '4 Sapos' en la que, aparentemente, revelaba los pormenores de la trágica muerte del cantante y acusó a Natalia Améstica y a otras tres personas del suceso.

"Al Can le pasaron cosas ese día, me contaron. Tuvo un día de mala suerte por mano de 4 sapos. Ese día a Canserbero extrañamente le cortaron los servicios de su casa y llamó a su pana Carlos, al cual también injustamente junto al Can asesinaron", dice en principio la canción.

Los hechos fueron confirmados hace tiempo por la familia de Canserbero, quienes señalaron que ese día el rapero fue al apartamento de Carlos Molnar y Natalia Améstica porque en su casa no había servicios.



"Natalia le preparó a Can un té para adormecerlo, mientras Carlos preparaba la agenda de los eventos. Can se fue a su habitación sin saber que era su hora", continúa la canción y lo que ha causado sorpresa a muchos es que esto coincide con la confesión dada por Améstica.

Publicidad

En su declaración, la exmánager del rapero venezolano confesó que ese día "se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué alpram, ellos bebieron y al momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena".

Natalia Améstica aseguró que atacó primero a su esposo, Carlos Molnar, dándole tres puñaladas. Canserbero presenció lo sucedido y también fue atacado por la mujer con dos puñaladas. Después a la escena llegó Guillermo Améstica, hermano de Natalia, y tres agentes del Sebin para que todo pareciera un "homicidio-suicidio".

La exmánager relató que los cuerpos de ambos hombres fueron golpeados y cambiados de lugar, hasta que finalmente la decisión fue lanzar el cuerpo de Canserbero por la ventana. Con esto el crimen quedó retratado como si el rapero hubiera atacado a Molnar y luego decidido suicidarse.



"Canserbero torturado, amarrado y sin camisa. Con un batazo en la cara, hecha pedazos su mandíbula. Lo tildaron de psicópata, demente, esquizofrénico", cantó Saimon MC en su canción '4 Sapos' con datos que nunca hicieron parte el informe forense, pero que se conocieron recientemente con la confesión de Améstica.

Publicidad

Además de Natalia Améstica, Raimon MC acusa en su tema a los raperos Apache, Cotur y Kpu de también participar en este macabro hecho. "Estos cuatro fariseos traicionaron por dinero a Canserbero (…) Que injusticia más cabrona y la falla del gobierno, que no hablan de este caso porque culpa tienen ellos", agrega en el tema musical que ahora vuelve a ser tendencia en redes.