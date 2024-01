Caso Canserbero: ¿Quién es Natalia Améstica, la mujer que confesó haberlo asesinado?

No se detiene el revuelo internacional ante la confesión de Natalia Améstica sobre el asesinato de Tirone González, más conocido como Canserbero, en enero de 2015. Por 8 años, el caso se manejó como un suicidio y ahora esta persona decidió aceptar su responsabilidad.



El relato de Améstica, crudo y difícil de escuchar, detalla la manera en la que ella planeó y cometió el asesinato de su esposo Carlos Molnar, productor musical del rapero Canserbero, y del artista que los acompañaba ese día.

Natalia Améstica, en ese entonces, fungía como mánager de Canserbero. En Venezuela, esta mujer se desempeñaba como representante de diversos artistas musicales y trabajó junto a su esposo para el músico elegido por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español.

¿Por qué mataron a Canserbero?

Según el relato de Améstica, lo que la motivó a planear el doble asesinato fue la "falta de reconocimiento" de su trabajo y enterarse de que Canserbero había tomado la decisión de seguir su carrera sin que ella fuera su representante.



"El problema empezó en Chile, un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos ... Tirone nos expresó que no quería que lo manejara yo como mánager. Eso me dolió mucho y quedé con un gran sufrimiento interno por el desprecio", aseguró la mujer.

Acto seguido, Améstica procedió a detallar cómo preparó el crimen de su pareja, a quien asesinó primero de tres puñaladas, y luego al rapero; esto pasó cuando ambos hombres quedaron sedados por una bebida que ella les preparó.

"Se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué alpram, ellos bebieron y al momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena... Al ver a Carlos y cómo estaba, lo ataqué directamente al cuello, Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo", confesó.



Natalia Améstica agregó que en ese momento Canserbero ve todo lo que sucede, "se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Cae sobre el sofá dormido y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado", anotó.

Tras lo sucedido, su hermano Guillermo Améstica y tres funcionarios del Sebin, Servicio de Inteligencia del Gobierno venezolano, le ayudan a transformar la escena en un "homicidio-suicidio", haciendo creer que Canserbero asesinó al productor y luego se lanzó de la ventana del apartamento ubicado en un piso 10.

El fiscal venezolano Tarek William Saam informó que los hermanos Améstica y otros capturados por este caso "van a ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría. Aparte de estos delitos, obviamente, el de asociación para delinquir".