Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, ya está libre y con su familia

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, informó a través de sus redes sociales que ya está en libertad, tras ser condenado a 42 meses de prisión por posesión ilegal de armas y municiones. Estuvo en la cárcel desde 2022.

“Me siento un poco desorientado porque, aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura”, manifestó el productor musical.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, agregó.

Raphy Pina aclaró que “aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darles las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”.

Nuevo proyecto

La pareja de Natty Natasha reveló que, ahora en libertad, abrirá una fundación “para ayudar a jóvenes, hogares y entidades que necesiten de mí, tanto económico como personal, para sumar con la ayuda de ustedes a quienes lo necesiten”.

“Empiezo lanzando mi tercera colección de ropa Pinarazzi. Todos los fondos que se reciban serán utilizados para esas obras”, aseguró.

