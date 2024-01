Revelan que muerte de Alec Musser, actor de Son como niños, fue suicidio

El viernes 12 de enero de 2024 el mundo enlutó al conocer la noticia sobre la repentina muerte del actor Alec Musser, recordado por su participación en la película 'Son como niños'. Tras algunos días de investigación, las autoridades forenses confirmaron que fue un suicidio.



Luego de que la noticia diera la vuelta al mundo sin muchos detalles sobre la causa de muerte de Alec Musser y varios de sus seres queridos y colegas se pronunciaran, desde el departamento forense del condado de San Diego se confirmó que el actor murió de una herida de bala en el pecho.

Según el informe, fue su pareja, Paige Press, la que lo encontró “sentado y desplomado hacia adelante en el suelo del baño". En ese momento, ella notó que había "un arma de fuego cerca de él y una aparente herida de bala autoinfligida en el pecho y llamó al 911. Los paramédicos y las autoridades respondieron y confirmaron la muerte".

The Hollywood Reporter y TMZ revelaron en diversas publicaciones que las autoridades de San Diego decidieron no considerar la muerte de Alex Musser como un homicidio porque no hubo otros factores que contribuyeran a su muerte, además de la herida de bala autoinfligida.



Paige Press señaló a las autoridades que la última vez que vio a su prometido con vida fue la noche del 12 de enero, cuando se iban a dormir. En la mañana del día siguiente lo encontró en el baño.

La mujer manifestó estar bastante destrozada con la muerte del actor, con quien tenía planeado casarse a mediados de este año. "RIP al amor de mi vida. Alec Musser, nunca dejaré de quererte. ¡Mi corazón está tan roto! Hoy es el peor día de mi vida, ¡éramos tan felices!", escribió en sus redes sociales sin dar muchos detalles de la muerte del actor.

Publicidad

Adam Sandler, quien trabajó con él en 'Son como niños', dedicó emotivas palabras para el artista. “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”, escribió.