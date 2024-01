Selena Gomez se plantea abandonar la música a los 31 años: "Estoy cansada"

Selena Gomez estaría contemplando el final de su carrera musical este 2024, así lo aseguró en una reciente entrevista al decir que su próximo álbum sería el último. La exestrella Disney ha sido centro de noticias recientemente por su nueva relación amorosa.



La también actriz concedió una entrevista al podcast Smartless, de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, que se publicará el próximo 7 de enero; sin embargo, algunas declaraciones de Gomez sobre su futuro fueron filtradas por E! News.

Con 31 años, Selena Gomez ya tiene más de dos décadas en el mundo del espectáculo y cumple 10 años desde el lanzamiento de su primer álbum como solista, una carrera que, asegura, ha disfrutado.

"Comencé divirtiéndome mucho con la música, porque luego hacer giras era también muy entretenido. Pero era porque al mismo tiempo estaba haciendo mi propia serie de televisión y si seguí adelante era porque eso era lo verdaderamente divertido", empezó diciendo la famosa.



Por muchos años, la carrera de Selena Gómez brilló con sus lanzamientos musicales como 'Good For You', 'Fetish' o 'Lose You To Love Me', y su paso por series y películas como 'Los hechiceros de Waverly Place', 'Princesa por accidente' y 'Only Murders In The Building'.

Con su música, Gomez ha logrado una cifra de más de 50 millones de oyentes mensuales y ser una de las personalidades más seguidas en las redes sociales. Pero parece que ahora la famosa prefiere la actuación a la música.

"Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero con toda seguridad me decantaré por la interpretación", aseguró en el podcast. Con estas declaraciones sobre la mesa, Selena Gómez estaría preparando su próximo álbum musical, nuevas canciones que, aparentemente, serán las últimas que los seguidores conocerán de la cantante.



Problemas de salud actuales y del pasado también tendrían parte en la decisión de la famosa, puesto que la exigente carrera de una cantante le estaría pasando factura. "Quiero relajarme porque estoy cansada", concluyó.

Años atrás, en medio de su 'boom' como una de las chicas Disney, Selena Gomez ya había asegurado que su sueño siempre había sido ser actriz, no cantante, pero que las exigencias de la empresa de entretenimiento la llevaron por ese camino. "Quería ser actriz, nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese pasatiempo se convirtió en otra cosa", dijo en 2011 a CinemaNerdz.