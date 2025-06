Shakira hace historia en Miami: famosos, sorpresas y dos noches inolvidables con lleno total

Shakira sigue consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes y queridas del planeta. Este fin de semana, la barranquillera hizo historia en el Hard Rock Stadium de Miami con dos conciertos completamente agotados que reunieron a más de 90.000 fanáticos, marcando así 36 fechas con sold out en su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Las dos fechas estuvieron marcadas también por la presencia de otros famosos, tanto como invitados como asistentes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cada noche fue una celebración explosiva de música, empoderamiento y conexión con su público. Con un despliegue escénico impecable, coreografías hipnóticas y una selección de éxitos que recorren más de dos décadas de carrera. Los días 6 y 7 de junio fueron sin duda un despliegue de talento, emoción y conexión única entre la barranquillera y su público.

Grandes invitados en los conciertos de Shakira en Miami

Días previos a los dos espectáculos, Shakira había confirmado a sus seguidores que ambos shows estarían marcados por sorpresas. Entre ellas la presencia de artistas invitados en el escenario. Alejandro Sanz, quien ya acompañó a la cantante en uno de sus conciertos y con quien recientemente lanzó una nueva canción; Ozuna, con quien interpreta su canción 'Monotonía' y Manuel Turizo, el colombiano con el que canta 'Copa vacía', fueron los primeros confirmados.

Publicidad

El momento más explosivo de la segunda noche fue la aparición sorpresa de Bizarrap, quien subió al escenario para interpretar junto a Shakira su Music Session Vol. 53, el tema que marcó un antes y un después en su narrativa musical reciente. La energía entre ambos artistas hizo temblar el estadio.

Bizarrap acompañó a Shakira en concierto en Miami - Foto: Nicolás Gerardin

Celebridades que no se perdieron el concierto de Shakira en Miami

El fenómeno Shakira no solo atrajo a miles de seguidores, sino también a una extensa lista de celebridades que asistieron como fans o invitados especiales para no perderse uno de los shows más comentados del año y que ya ha sido calificado en el Top 10 mundial de giras, según Billboard.

Publicidad

Una de las primeras famosas en brillar junto a Shakira en una de sus fechas en Miami fue exreina de belleza y virreina de Miss Universo colombiana, Ariadna Gutiérrez, quien participó en la caminata que realiza la cantante al inicio de todos sus conciertos. "Hola Miami, siempre es bueno regresar a la manada", expresó la barranquillera al inicio de su espectáculo.

A través de sus redes sociales, muchas estrellas internacionales no perdieron la oportunidad de compartir videos y fotos del concierto, el cual disfrutaron como unos fanáticos más de la colombiana, demostrando que el éxito de Shakira no solo es internacional y generacional, sino que también es admirada por sus colegas. Los cantantes Emilio y Gloria Estefan, Prince Royce, la presentadora colombiana Carolina Cruz y el futbolista Luis Suárez, fueron algunos.

Otros que presumieron su disfrute del show de Las Mujeres Ya No Lloran en Miami fueron Nadia Ferreira y Marc Anthony, quienes no solo se grabaron coreando los temas de la colombiana, sino también pudieron compartir con ella tras bambalinas. De la misma forma lo hizo Antonela Roccuzzo, la esposa del 10 argentino Messi, quien no dudó en compartir su admiración por Shakira. “¡Qué noche increíble! Shakira la rompiste”, escribió la argentina.

El fenómeno no para, a Shakira todavía le quedan pendiente estas fechas de su gira en Norteamérica, además de aquellas que fueron canceladas y serán reprogramadas:



11 de junio – Arlington, TX – Globe Life Field

13 de junio – San Antonio, TX – Alamodome

15 de junio – Houston, TX – Toyota Center

20 de junio – Inglewood, CA – SoFi Stadium

22 de junio – Phoenix, AZ – Footprint Center

26 de junio – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

28 de junio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL