Shakira hace importante anuncio en medio del Super Bowl: ¿nuevo álbum?

Shakira sabe que es la reina, no solo de Colombia, sino de las redes sociales. Mientras en las plataformas digitales es tendencia el Super Bowl 2024, la cantante barranquillera se robó la atención al hacer un importante anuncio que emocionó a sus fanáticos.



Diez segundos fueron suficientes para que Shakira revolucionara las redes sociales con un video en el que, aparentemente, estaría confirmando que falta poco para el lanzamiento de su nuevo álbum musical, el número 12 de su carrera.

"Estén atentos", escribió la barranquillera de 47 años en la descripción de la publicación, que rápidamente llegó a millones de usuarios de las redes sociales.

En el video se ven algunas imágenes de canciones que ya conocemos de la artista como Copa Vacía, Monotonía, Bzrp Music Session Vol. 53, entre otras de sus nuevas canciones. Pero también videos y fotos que vemos por primera vez.



Un diamante llama la atención, así como la aparición de una loba mientras de fondo se escucha el famoso aullido de Shakira en canciones como Loba y su sesión con Bizarrap. ¿Qué significado tiene todo esto? La artista colombiana no ha dado muchos detalles.

Además del corto video colgado en todas sus redes sociales, Shakira añadió un enlace a su página oficial shakira.com en la que simplemente aparece un diamante y el letrero: "Coming Soon" o "Próximamente" en español.

En la página web hay un registro en el que los fanáticos pueden dejar su correo personal, país e idioma en el que desean recibir la información, que ya muchos anticipan será el anuncio de su nuevo álbum y, con ello, de su gira mundial.



"Como anuncies una gira te doy mis ahorros", "Se viene la gira mundiaaaal", "Voy a pensar que es un nuevo perfume porque no me quiero ilusionar otra vez", "No soporto esta incertidumbre", se lee en las reacciones.

Por ahora, Shakira no ha anunciado que se aproxime el lanzamiento de una nueva canción, pero esta letra empieza a causar revuelo entre sus fanáticos.

Lo único que ha dicho la barranquillera de 47 años sobre su nuevo álbum, en diálogo con la revista Hola!, es que "va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal".