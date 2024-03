Shakira lanza adelanto de ‘Tiempo sin verte’: ¿dedicada a Piqué?

Shakira presentó en sus redes sociales un adelanto de uno de los nuevos temas de su más reciente álbum, LMYNL (Las mujeres ya no lloran), que estará disponible el próximo 22 de marzo. Por la letra, muchos creen que nuevamente está dedicado a su ex Gerard Piqué.



“Un sonido que siento muy mío…🤘🏼 ‘Tiempo sin verte’ de mi álbum #LMYNL, se acerca la fecha…Marzo 22 LMY❌💧”, escribió junto a su publicación.

La letra de este sencillo se refiere a un viejo amor, por lo que algunos creen que Piqué sería el destinatario.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día en que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte. Dime si aún me quieres y te acuerdas de mí”, se escucha en el fragmento.

Nuevo álbum de Shakira LMYNL

Este no ha sido el único adelanto de la barranquillera. Hace unos días también dejó que sus fanáticos escucharan parte de Cómo, dónde y cuándo, que según la artista, "es el tema más rock de este proyecto".

Su trabajo discográfico cuenta con 16 canciones, de las cuales ya se han lanzado como sencillos 7; faltan 8 inéditas y 1 remix.

Este es el listado de canciones del nuevo álbum de Shakira



Puntería ft Cardi B La Fuerte ft Bizarrap Tiempo sin verte Cohete ft Rauw Alejandro (Entre paréntesis) ft Grupo Frontera Cómo, Dónde y Cuándo Nassau Última Te Felicito ft Rauw Alejandro Monotonía ft Ozuna BZRP Music Session Vol. 53 TQG ft Karol G Acróstico ft Milan y Sasha Copa Vacía ft Manuel Turizo El Jefe ft Fuerza Regida BZRP Music Session Vol. 53 (Tiesto Remix)

