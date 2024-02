Shakira revela detalles de su nuevo álbum: habrá ocho canciones inéditas

El 22 de marzo de 2024 se convierte en el día más esperado por los fanáticos de Shakira, luego de que la barranquillera anunciara que esa es la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. La cantante finalmente presentará Las mujeres ya no lloran.

Tras varios años de espera, pues su último trabajo discográfico fue El dorado en 2017, la cantante sorprendió a sus seguidores con la llegada de un nuevo álbum que será el número 12 en su carrera musical.

"Las mujeres ya no lloran son las lágrimas convertidas en diamantes. Tomar todas esas vivencias, elaborarlas y transformarlas. La vulnerabilidad transformada en fuerza, la resistencia y la resiliencia de una gema", reveló la colombiana en los videos publicitarios de este nuevo disco.

Sobre las canciones, anticipó que "han sido la transmutación de todas esas emociones tan intensas en creatividad", esto teniendo en cuenta que este nuevo trabajo musical nace tras su separación de Gerard Piqué en junio de 2022, momento desde que la vida de Shakira dio un giro de 180 grados y reactivó su carrera musical.

La barranquillera detalló que "fue un proceso emocional que inició con Te felicito, siguió con Monotonía, la Session 53 con Bizarrap, TQG con Karol G, Acróstico, Copa Vacía y El Jefe", y anunció que "a todo este trabajo que la gente ya conoce se suman ocho temas completamente nuevos".

Esto quiere decir que, en el nuevo álbum de Shakira, los fanáticos podrán escuchar 16 nuevas canciones de la artista, de las cuales ya se han lanzado como sencillos siete, faltan 8 inéditas y 1 remix. "Estoy ansiosa por compartir en lo que he estado trabajando durante los últimos dos años", concluyó la cantante.

En sus redes sociales, Shakira escribió que "Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry), mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso".