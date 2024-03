Shakira revela si es cierta la historia de la mermelada y Clara Chía

La separación entre Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas de los últimos dos años. La información detrás de Clara Chía, mujer con la que el futbolista engañó a la colombiana y con quien actualmente sostiene una relación, fue todo un 'boom' en la prensa internacional, que cada vez intentaba tener más detalles sobre la tercera en discordia.

Entre esos detalles, en algún momento los programas de chismes y titulares de los medios se enfocaron en una información bastante particular. En ella se establecía que Shakira se había percatado de la infidelidad del español por un tarro de mermelada en su casa en Barcelona.

La información se dio a conocer en el programa español Socialité, de Telecinco, donde revelaron que, tras una temporada fuera grabando un concurso de televisión en Estados Unidos, Shakira regresó a su casa en España y notó que alguien había probado su mermelada favorita.

Según esta teoría, esa mermelada no le gusta ni a Piqué ni a sus hijos, por lo tanto, la colombiana anticipó que alguien más había estado en su casa durante su tiempo fuera. Así se dijo que había iniciado la confrontación entre la expareja.

Publicidad

Shakira revela la verdad tras la historia de la mermelada

"Eso no es verdad", expresó la artista colombiana en una reciente entrevista con The Times, previo al lanzamiento de su nuevo álbum llamado Las mujeres ya no lloran.

La artista barranquillera desmintió con tan solo cuatro palabras y muy seria todo el tema de la mermelada, el que había tomado fuerza por un clip del video musical de Te Felicito, en el que la cantante abría una nevera y se encontraba con Rauw Alejandro y algunos tarros de mermelada.

Publicidad

Shakira aseguró que ahora está muy emocionada por el lanzamiento de su doceavo álbum, programado para el próximo 22 de marzo y el cual se ha retrasado por más de 6 años.

Además, la barranquillera reveló que uno de los motivos del atraso de este disco es que "durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor".