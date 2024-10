Simon Cowell rompe el silencio tras la muerte de Liam Payne: "Con el corazón roto"

Luego del pronunciamiento de Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik , artistas que integraron One Direction junto a Liam Payne, sobre la repentina muerte de este último, el empresario musical británico Simon Cowell decidió aparecer en sus redes sociales también.

Liam Payne cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, dejando devastados a sus fanáticos a nivel mundial y a sus compañeros de la 'boyband' mas exitosa hace algunos años. Ahora quien expresa su tristeza públicamente es Simon Cowell, uno de los artífices de One Direction.

Simon Cowell apareció tras muerte de Liam Payne

"Nunca sabes realmente lo que sientes por alguien hasta que sucede un acontecimiento como este. Liam, estoy realmente devastado. Con el corazón roto y me siento vacío. Quiero que sepas cuánto amor y respeto te tengo. Cada lágrima que he derramado es un recuerdo tuyo. Es muy difícil expresar esto con palabras en este momento", empezó diciendo el empresario de Sony Music en sus redes sociales.

Cowell, quien descubrió el talento de Liam ayne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik cuando apenas eran unos niños en el concurso de talento The X Factor, señaló que ha pensando en estas horas en las palabras que dirá cada vez que salga a las calles y le pregunten cómo era el cantante de 31 años. "Les diría que eres amable, divertido, dulce, considerado, talentoso, humilde y centrado. Y cuánto amabas la música. Y cuánto amor realmente tenías por los fans".

El famoso empresario recordó que con Liam tuvo una relación especial, pues antes que todos sus compañeros de One Direction se presentó en el programa, pero en ese entonces no pasó. "Tuve que decirte cuando tenías 14 años que este no era tu momento y ambos hicimos la promesa de que nos volveríamos a encontrar. Mucha gente se habría rendido. No lo hiciste. Regresaste y en unos meses todo el mundo conoció a Liam".

Resaltó especialmente el amor que Liam siempre demostró por sus fanáticos al rededor del mundo, el mismo que dejó ver horas antes de su muerte a las afueras del hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina, donde salió a firmar autógrafos y dar fotos. Además, las sorprendió cantando una canción de J Balvin.

Simon Cowell recuerda su último encuentro con Liam Payne

"Viniste a verme el año pasado. No para una reunión. Solo para sentarse y hablar. Recordamos todos los momentos divertidos que pasamos juntos y lo orgulloso que estabas de ser papá. Después de que te fuiste, recordé que seguías siendo el chico dulce y amable que conocí hace tantos años".

Además, el empresario señaló que tuvo la oportunidad de ver a su pequeño hijo. "Conocí a tu hijo, Bear. Él tiene tu sonrisa y ese brillo en los ojos que tienes y estará muy orgulloso de todo lo que lograste y cómo lo lograste".

Cowell terminó su pronunciamiento señalando que "siempre pensé en ustedes cinco en la banda como hermanos y leyendo sus mensajes (los de los demás integrantes) hoy creo que lo eran. Y ahora Liam, puedo ver el efecto que tuviste en tanta gente. Nos dejaste demasiado pronto. Descansa en paz mi amigo. Envío mi amor, pensamientos y oraciones a su familia".