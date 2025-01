Sobrino de Diomedes Díaz reveló millonario regalo que le dio el cantante antes de morir

Diomedes Díaz se hizo popular en Colombia no solo por su talento musical, también por algunas de sus polémicas y por ser un hombre bastante familiar. Además de tener a lo largo de su vida más de 20 hijos con sus diferentes parejas, otros familiares de El Cacique de La Junta lo recuerdan como un ser desapegado del dinero y generoso.

En redes sociales, Cayito López, uno de los sobrinos de Diomedes Díaz, se hizo tendencia al contar una de las últimas anécdotas que tuvo con el cantante vallenato. En uno de sus últimos encuentros, el famoso lo sorprendió con un millonario regalo para que iniciara su camino musical.

¿Qué le regaló Diomedes Díaz a su sobrino?

Antes de morir, Diomedes Díaz tenía el sueño de que su familia conformara una dinastía musical. Por ese motivo, en uno de sus últimos encuentros con su sobrino Cayito López, decidió regalarle 10 millones de pesos para que creara su propio grupo musical.

López contó que anteriormente su tío le había dado un dinero para que hiciera parte de su conjunto musical, pero él lo abandonó poco tiempo después y, desde entonces, empezó a evitar a Diomedes, pensando que cuando lo viera le iba a cobrar.

Después de varias invitaciones por parte de su tío, finalmente se encontraron en una reunión. "Me dijo: 'Oiga, ¿usted qué tiene? Venga, abráceme. Hoy amanecí pensando en usted, venga que le tengo un regalito'", narró.

En ese momento, Diomedes Díaz le entregó a Cayito López 10 millones de pesos y le dijo: "La plata se hizo para que Diomedes la gastara y este es un regalo mío para mi sobrino".

El sobrino de El Cacique de La Junta resaltó que cuando recibió el dinero en su mano pensó "coroné" y abrazó nuevamente a su tío con mucha emoción. "Yo por halagarlo le dije: 'Diomedes, huele rico, me provoca darle un beso', se me quedó mirando raro y pensé: 'la embarré'. Finalmente me dijo: 'Dele', colocándose el dedo en la mejilla".

¿Cuánto dinero tuvo Diomedes Díaz?

En el año 2016 se estimó que la fortuna de Diomedes Díaz ascendía a unos 1.500 millones de pesos. Tras su muerte, en diciembre de 2013, la herencia del cantante vallenato se dividió entre su última esposa Consuelo Martínez y sus hijos. La mitad correspondió a la mujer y la otra mitad fue dividida entre todos los herederos que dejó el artista.