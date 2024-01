Sofía Vergara responde si saldría con Bad Bunny: "No nos volvamos locos"

"Sofía Vergara es linda, pero es má' linda en persona", canta Bad Bunny en su canción Mónaco, en la que le lanza indirectas a varios colombianos y este piropo a la actriz. Recientemente, la barranquillera reveló cuál fue su reacción al escuchar la canción del puertorriqueño y si estaría dispuesta a salir con él.

Para muchos, las palabras de Bad Bunny sobre Sofía Vergara fueron tomadas como un piropo o coqueteo a la colombiana, por lo que cuando se conoció que la actriz se divorció, los rumores sobre una relación con el cantante empezaron a tomar fuerza.

En una entrevista que la colombiana concedió en medio de la promoción de se serie Griselda le preguntaron por estas sospechas, teniendo en cuenta que a finales del año pasado también se confirmó que Bad Bunny había terminado su relación con Kendall Jenner.

Andy Cohen, presentador del programa estadounidense Watch What Happens Live, le cuestionó a Sofía Vergara por su reacción cuando escuchó que Bad Bunny la mencionó en su canción. "Arrojé mi celular", aseguró la colombiana.

Entonces, una segunda presentadora le dice a la actriz: "por cierto, él está soltero y tú también estás soltera ahora, podría pasar algo", teniendo en cuenta el revuelo que causón la canción meses atrás.

Sofía Vergara has a new dating rule after Joe Manganiello split https://t.co/scwuW5kcBQ pic.twitter.com/plpKjBHrKC — Page Six (@PageSix) January 25, 2024

Sofía Vergara frenó inmediatamente a la periodista y le dijo: "No, no nos volvamos locos. Él es menor que mi hijo Manolo". Según la barranquillera, no podría concebir una relación con un hombre mucho menor, especialmente si es menor que su hijo, quien tiene 32 años.

"¿Esa es tu regla? ¿No pueden ser menores que tú?", le cuestionaron en el programa y Sofía Vergara aclaró que, como ella tiene 51 años, su próxima pareja "no puede ser menor de 50", y luego cedió un poco diciendo que podría aceptar a un hombre de 49 años.

Cabe mencionar que en diálogo con el diario El País, la actriz colombiana reveló que "mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí".