Stephanie Moreno, la influencer que vivió el intento de ser vendida por un "amigo" en México

Recientemente, la influencer colombiana Stephanie Moreno compartió una experiencia que vivió mientras se encontraba en México. Ella contó cómo un amigo de infanciaintentó venderla a un presunto narcotraficante durante su estadía en ese país. La historia comienza cuando la cartagenera, quien se había mudado a México para continuar con su carrera como creadora de contenido, recibió una invitación de un amigo mexicano para ver un partido de fútbol de Colombia en un lugar público.

Moreno, quien vivió en México a pesar de los momentos complicados que experimentó allí, aceptó la invitación e invitaron también a su amigo de infancia, quien coincidió con ella en el país en ese momento. "Mis chistes, mis traumas. Decidí contarles esto ahora, ¿por qué? Me mudé a México el 29 de enero de 2022, y esto fue parte de mis momentos más complicados en el país. México es un lugar que amo, aunque ese año no fue el mejor ni la mejor experiencia. Intenté disfrutarlo y ver las cosas positivas", explicó.

Influencer colombiana casi fue vendida por un "amigo" en México

Stephanie relató su historia a través de TikTok con el objetivo de dejar un mensaje de enseñanza para las personas que viajan solas, especialmente mujeres, a este país, ya que generalmente tienen una alta incidencia de secuestros, especialmente cuando son turistas y no conocen México.



Stephanie Moreno y su history time de un “amigo” que intento venderla

Como se mencionó anteriormente, la influencer relató de manera resumida que, al escribirle a su "amigo", a quien llamó "Alberto" por razones de seguridad, él le respondió a la invitación de asistir al partido de Colombia, mencionando que llevaría a otro amigo cuyo nombre le colocó ella "Yayo" (esté sería el responsable de estar interesado en comprarla). Mientras hablaban por teléfono involucraron varios temas, pero uno fue el que ella más le asombró.

"Él también me hablaba de un viaje, decía que iríamos el fin de semana a Las Vegas, en un jet privado", le comentaba el amigo Alberto a Stephanie. "Realmente no me llama la atención, no voy a viajar jamás con personas que no conozco", respondió ella.

"Salí de mi clase, llegué al hotel, me cambié y mi amigo me llamó. Apareció como 15 minutos después", relató Stephanie. Al llegar a la entrada del hotel, se sorprendió al ver dos camionetas negras y dos guardaespaldas, a quienes describió como enormes personas y que portaban armas. "En ese momento empecé a sentirme incómoda y me acordé de mi papá diciéndome: ‘México está peligroso, yo conozco a los mexicanos, sé cómo son’".

La influencer comenzó a grabar todo lo que hacía y envió su ubicación a su papá, para que supiera el recorrido y los lugares donde se encontraba con su "amigo" Alberto, "Yayo" y el otro compañero mexicano. Mientras viajaban en el carro hacia el lugar donde irían a cenar, "Yayo" insistió en que la pasaría bien durante el viaje a Las Vegas, algo que la influencer no comprendía, ya que había rechazado esa invitación.

Durante el trayecto, el supuesto narcotraficante insistió en el viaje, asegurando que ella había aceptado. Moreno negó esa afirmación y pidió escuchar los audios que supuestamente lo confirmaban, los cuales resultaron ser sobre la cena, no sobre el viaje. La tensión aumentó cuando el grupo llegó al apartamento del supuesto narco, un lugar lujoso y

extravagante. Moreno, en pánico, se tomó fotos sonriendo para enviarlas a su padre y evitar levantar sospechas. Finalmente, su amigo mexicano la ayudó a salir de allí.

Señales de alerta y desconfianza ayudó a Stephanie

Más tarde, Moreno descubrió que el viaje era en realidad para celebrar el cumpleaños de su amigo de infancia, y que no había influencers involucradas. Tras contarle todo a su padre, este le insistió en que regresara a casa. Aunque en ese momento no entendió completamente lo que estaba sucediendo, luego se dio cuenta de que su amigo de infancia intentó venderla.

Moreno terminó su curso en México, pero cambió de residencia y se movió con cautela, ya que el supuesto narco consiguió su perfil, su número telefónico y la tenía agregada en redes sociales, acosándola diariamente.



Contenido de Stephanie Moreno: ¿a qué se dedica?

Stephanie Moreno es conocida por su contenido de lifestyle, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, moda, belleza y viajes. En sus redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, Moreno ha cautivado a sus seguidores con videos que exaltan la diversidad cultural de Colombia. Uno de sus videos más virales muestra una interpretación de las tradiciones colombianas, incluyendo el Carnaval de Barranquilla, la cultura cafetera y la literatura de Gabriel García Márquez.

Stephanie Moreno es conocida por su contenido de lifestyle, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, moda, belleza y viajes.

Con eso, Moreno ha utilizado sus plataformas para compartir esta historia y alertar a sus seguidores sobre los peligros que pueden enfrentar, incluso de personas cercanas. Su relato ha generado una ola de apoyo y solidaridad, demostrando la importancia de estar atentos y protegerse en situaciones de riesgo.



Panorama de trata de personas en México y Colombia

En los últimos años, la trata de personas ha sido un problema creciente tanto en México como en Colombia. En Colombia, durante el 2023, se denunciaron 264 casos de trata de personas, la cifra más alta en los últimos quince años. Las víctimas, en su mayoría, son llevadas a México y Europa, y se registraron casos de menores de 11 años de edad. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2020 y 2023 se registraron un total de 279 casos relacionados con trata, y durante el 2024 se acompañaron 66 casos, de los cuales el 62% se relacionaron con explotación sexual.

En México, la situación también es alarmante. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reportado un aumento en los casos de trata de personas, especialmente en estados como Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Las víctimas son principalmente mujeres y niñas, y los fines de explotación incluyen trabajo forzado, explotación sexual y mendicidad ajena. La CNDH ha implementado diversas campañas de sensibilización y programas de protección para combatir este delito y apoyar a las víctimas.

Imagen de referencia - Archivo

Los peligros de las redes sociales

Las redes sociales, aunque ofrecen múltiples beneficios, también presentan varios riesgos. Entre los peligros más comunes se encuentran el ciberacoso, el robo de información personal, el phishing y la exposición a contenido inapropiado. Las plataformas digitales pueden ser utilizadas por delincuentes para obtener información sensible de los usuarios, lo que puede llevar a situaciones de extorsión o fraude.

Además, el anonimato en las redes facilita el ciberacoso, donde individuos pueden hostigar a otros sin revelar su identidad. Otro riesgo significativo es el grooming, donde adultos se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de niños y adolescentes con fines de explotación.

Las redes sociales también pueden ser un medio para la difusión de noticias falsas, lo que puede generar desinformación y pánico entre los usuarios. Es crucial que sean conscientes de estos peligros y tomen medidas para proteger su privacidad y seguridad en línea.

DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co