VIDEO | Temblor se vivió en gimnasio y joven que alzaba pesas sufrió calambre en plena evacuación

En redes sociales se hizo viral un video que registró un supuesto momento insólito acontecido en un gimnasio comercial. Todo ocurrió en medio de una emergencia derivada de un temblor, en la que todas las personas que se encontraban haciendo ejercicio se vieron obligadas a evacuar el establecimiento luego de que se presentara un fuerte movimiento telúrico. Sin embargo, una de las personas que entrenaba sufrió lo inesperado en medio de la emergencia.

Se trata de uno de los jóvenes que se encontraban en el gimnasio, quien hacía el tradicional ejercicio de sentadilla. El sujeto sintió el temblor mientras cargaba peso y se vio obligado a soltar la barra para posteriormente salir del lugar. En el video, del que se desconoce su origen y veracidad, se logra evidenciar cómo el hombre intenta suspender su ejercicio pero, al momento de correr hacia la salida del lugar, sufre un fuerte calambre en una de sus piernas.

En plena emergencia, y mientras todos los deportistas huían del establecimiento, el joven intentó salir del recinto con este fuerte calambre, razón por la que tuvo que evacuar arrastrándose por el suelo mientras superaba este malestar. Transcurrieron varios segundos de pánico hasta que, finalmente, el hombre pudo volver caminar sin complicaciones y logró retirarse del recinto. Aunque se desconoce el final de la historia, en video se logra ver cómo, finalmente, el sujeto puede evacuar sin mayor novedad, pero la grabación de lo ocurrido provocó cientos de reacciones en redes sociales.

Se desconoce el origen del video, más sin embargo la grabación del mismo apunta a que los hechos se habrían presentado el pasado 24 de junio de 2025.



En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron a lo acontecido e incluso publicaron algunos chistes sobre los hechos. Mientras que algunos apuntan a que el video no era real, otros se toman el hecho con algo de humor y aseguran que el afectado en este sismo vivió algo muy similar a lo que suele ocurrir en las famosas películas de Destino Final, en las que este tipo de situaciones en las que el protagonista, de forma casi irónica, intenta escapar de la muerte en circunstancias complejas, se hacen muy comunes.



