¿Vuelve Eugenio Derbez a Shrek 5? Esto reveló sobre su posible regreso como el icónico Burro

Noticias Caracol asistió a la gala de los Premios Platino 2025 en Madrid, España, donde tuvo la oportunidad de conversar con Eugenio Derbez, reconocido actor y comediante mexicano. Durante la alfombra roja, el artista compartió detalles sobre su posible participación en la esperada secuela de la saga animada Shrek .

El actor, famoso por múltiples personajes a lo largo de su carrera, se ganó un lugar especial en el corazón del público latino gracias a su interpretación del entrañable Burro en las cuatro películas anteriores de Shrek, ahora con la confirmación de una nueva cinta; las dudas sobre su regreso al personaje no se hicieron esperar.

En febrero de 2025, los fanáticos recibieron un primer adelanto de Shrek 5, lo que reavivó la emoción en redes sociales y abrió debates sobre el regreso de los actores de doblaje originales para la versión latinoamericana. La voz de Burro , en particular, ha sido uno de los temas más comentados.

Durante su entrevista con Noticias Caracol , Derbez aclaró el estado de su participación en la nueva película. "Pues mira, no te sé decir ahorita porque...", inició usando la característica voz de Burro, generando risas. Luego, explicó que actualmente no hay una confirmación debido a cambios internos en DreamWorks.

Publicidad

Según detalló el actor, la directiva que originalmente lo contrató ya no está en la compañía, lo que complica su participación. "Cambiaron toda la directiva de Dreamworks, entonces la gente que me contrató hace no sé cuántos años ya no está", relató.

Derbez también comentó que puso una condición para volver a dar vida al personaje: "Si hago el doblaje, si al igual que en las otras ocasiones, me dejan reescribir el libreto en español, que fue lo que hice", afirmó. El actor recordó que en las primeras producciones no podía modificar ni un punto o una coma, pero que posteriormente frases emblemáticas como “ya merito” fueron incorporadas gracias a sus aportes en la interpretación.

Publicidad

En ese sentido, Derbez fue enfático en señalar que solo regresaría bajo esas condiciones. "Entonces si me dejan hacerlo hago el doblaje, si no, no. Van a hablar con los ejecutivos americanos, los nuevos", expresó.

Llegará a los teatros en Navidad de 2026 - Redes Sociales

Además de hablar sobre Shrek, el actor conversó sobre su familia. Acompañado de su hijo Vadhir Derbez, explicó que, a diferencia de lo que muchos piensan, no influye en las oportunidades profesionales de sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. "No hay nada más falso que eso, siempre les estoy diciendo por qué no me preguntan, por qué no me piden consejos, déjenme ayudarlos, yo conozco gente, no quieren", confesó.



¿Cuándo se estrena Shrek 5?

La franquicia de Shrek lleva casi 15 años sin lanzar una nueva película. Sin embargo, en julio de 2024, DreamWorks confirmó oficialmente el desarrollo de una quinta entrega, desatando la alegría de los fanáticos que ya esperaban esta noticia desde la pista que dejó la película El Gato con Botas: El Último Deseo, en 2022.

El entusiasmo creció aún más con el lanzamiento del primer adelanto de Shrek 5, que anunció su estreno en cines para Navidad de 2026. Además, se confirmó que Cameron Diaz, Eddie Murphy y Mike Myers retomarán sus papeles como Fiona, Burro y Shrek, respectivamente en la entrega de su idioma original.

Con la expectativa a flor de piel, los seguidores de la saga esperan no solo el regreso de estos icónicos personajes, sino también que Eugenio Derbez vuelva a darle su característico toque al querido Burro en esta nueva aventura.