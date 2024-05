Wilfran Castillo le compuso emotiva canción a Omar Geles por su muerte: "Te extraño tanto"

El mundo del género vallenato sigue lamentando la partida del compositor y cantante Omar Geles, ocurrida el pasado 21 de mayo. A su manera, cada colega y familiar lo recuerda y homenajea en sus redes sociales. Uno de los que más conmovió a sus seguidores fue Wilfran Castillo, quien le escribió una canción.

>> Lea también: Laura Acuña le rinde homenaje a Omar Geles cantando con uno de los hijos de Diomedes Díaz

Wilfran Castillo, cantante y compositor vallenato, fue una de las personas que más afectada se vio con la muerte de Omar Geles. No era para menos, pues los dos artistas tenían una conexión particular, además de compartir su talento musical compartían su sangre. Wilfran Castillo es sobrino de Omar Geles, pues es el hijo de Nubia Utria, hermana del fallecido artista.

Castillo era uno de los pocos compositores que había logrado que Omar Geles grabara una de sus canciones. En 1997, Geles cantó 'Una hoja en blanco', uno de sus temas más recordados por los fanáticos, pero que es realmente una composición de su sobrino Wilfran Castillo.

Publicidad

Tras más de una semana de la muerte de Omar Geles, su sobrino reapareció en redes sociales y conmovió a todos mostrando que, en medio del dolor, nació una bonita canción. La cantó, acompañado por su guitarra, en una transmisión en vivo que hizo en su Instagram.

Letra de la canción que Wilfran Castillo le compuso a Omar Geles

Publicidad

Te extraño tanto, tanto, tanto, pero tanto,

que rebasé los siete mares con mi llanto.

Y es que te extraño tanto, tanto, pero tanto,

que García Márquez no daría para explicarlo,

ni Arjona, ni Neruda, ni Botero con Picasso

podrían expresar lo que te extraño.

Y si hubiera sabido que ese era el último abrazo

te juro que nunca te habría soltado,

te habría hecho un café para, de alguna forma, causarte un retraso

y no tener que entender que el espacio entre verte y no verte es tan alto.

Además, Wilfran Castillo también recordó en sus redes sociales una de las últimas palabras que Omar Geles le dedicó en un escenario. En medio de un cumpleaños de Castillo, Geles tomó el micrófono y expresó ante todos los invitados que el único compositor que algún día podría superarlo sería su sobrino.

>> Le puede interesar: Viuda de Omar Geles revela uno de sus últimos chats con el artista: “Dueña de mi amor”

Publicidad

"Hoy presumo tu admiración porque realmente recibir esas palabras me hacía sentir y siempre me hará sentir orgulloso de no haberte defraudado como compositor porque tú me diste la oportunidad que me cambió la vida. Seguro sino hubieses partido jamás habría publicado este video, porque lo guardaba como algo íntimo, pero es una muestra de lo que te debo y qué bonito que la gente sepa porque te he llorado así de esa forma. Creo que por nadie hiciste tanto como por mí", escribió el cantante.