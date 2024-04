¿William Levy y Carmen Villalobos tuvieron una aventura amorosa?

Según Carlos Corbacho, el actor y modelo cubano William Levy y la también artista colombiana Carmen Villalobos tuvieron una aventura y presuntamente por eso la barranquillera se divorció de Sebastián Caicedo.



Hace varias semanas se confirmó la ruptura del matrimonio entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la mamá de sus hijos, por rumores de infidelidad por parte del actor. Sobre esto Corbacho, el exsocio del cubano para cuando este iba a lanzar una línea de fragancias y velas aromáticas, dijo con seguridad que tenía "constancia" de un romance con Villalobos durante la grabación de una novela.

Fue en el programa Chisme No Like en el que Corbacho aseguró tener conocimiento de primera mano sobre lo sucedido entre William Levy, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

"¿Qué le cogió Sebastián a Carmen Villalobos?", se preguntó Corbacho durante el programa y él mismo respondió que la modelo tenía unos chats "con William Levy hablando en tono caliente y por eso se separan".

Sin embargo, en una reciente entrevista en Se Dice De Mí, de Caracol Televisión, el actor colombiano Sebastián Caicedo afirmó que la decisión de separase fue de común acuerdo con Carmen Villalobos y que preferían mantener privadas las razones de su divorcio. Además, dijo que siempre "va a haber un aprecio muy grande y mutuo. No tengo y nunca tendré nada malo que decir".

Publicidad

Por otro lado, William Levy ha dicho sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez que, aunque no quiere dar entrevistas acerca del tema, tampoco pretende que "por estar enojado llegue a hablar mal de la madre de mis hijos. Me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales. Me duele verlos mal, verlos tristes".

Sobre su divorcio Elizabeth Gutiérrez solo ha señalado que "actualmente no estamos juntos" y "creo que por mi parte nunca fue por falta de amor".