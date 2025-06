Jessie J se sometió a cirugía para extirpar el cáncer de mama y compartió emotivos momentos

La cantante Jessie J fue diagnosticada con cáncer de seno hace varias semanas y, tras esta terrible noticia, decidió someterse a una complicada cirugía. A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista de 37 años comunicó a sus seguidores que había pasado por el quirófano y se mostró desde la camilla del hospital y acompañada de su hijo para dar un importante mensaje.

La artista británica conmovió y preocupó a sus miles de seguidores al comunicar que había sido diagnosticada con este tipo de cáncer. La intérprete de 'Price Tag' detalló que quiso hacer público su diagnóstico para ser sincera con quienes la siguen y hacer una alerta para todas aquellas mujeres que podrían padecer también esta enfermedad. Además, informó que estaría ausente de eventos públicos y redes, esperando regresar pronto para seguir con los nuevos lanzamientos que tenía preparados.

¿Qué cirugía se hizo Jessie J?

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, se sometió a una cirugía para extirpar el cáncer de mama. Afortunadamente, según relató la cantante en sus redes, el procedimiento salió bien y ella ya se encuentra en la etapa de recuperación. Ahora deberá esperar no solo a estar completamente recuperada, sino a nuevos exámenes en los que se determine si se logró vencer por completo al cáncer o deberá seguir en tratamiento.

"Esta publicación muestra algunos de los momentos más tristes y difíciles de las últimas 48 horas. Siempre mostraré lo bueno y lo malo de cada experiencia", escribió la cantante en la publicación que acompañó con fotos y videos de su paso por el hospital. Jessie J mostró que, aunque luego de recibir su diagnostico ha pasado por momentos de tristeza, mantiene la esperanza y su actitud positiva, aferrada a que fue diagnosticada de manera temprana.

La cantante de 'Bang Bang' agradeció al cirujano, enfermeras y familiares que la acompañaron en este proceso que suele ser preocupante para todos los pacientes y sus seres queridos. Agregó que "ya estoy en casa, descansando y esperando mis resultados" y concluyó con sus mensajes positivos que "sigo abrazando a todos los que están pasando por algo difícil. ¡Todos podemos!".

¿Cómo descubrió que tenía cáncer de seno?

La cantante indicó que recibió el diagnóstico semanas antes del lanzamiento de su sencillo 'No secrets', lanzado el 24 de abril, y que desde entonces ha estado pasando por exámenes y revisiones médicas para tomar la mejor decisión para enfrentar la enfermedad. "El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra 'temprana'", aseguró en el video con el que informó sobre su salud.

Cabe resaltar que luego del lanzamiento de su sencillo 'No secrets', Jessie J ha estado promocionando fuertemente su nueva faceta musical y, tan solo el pasado 16 de mayo, presentó una segunda canción llamada 'Living my best life'. La cantante británica reveló que tenía planeado lanzar esta última canción hace cuatro años, pero que tras un accidente que sufrió y que la dejó sin la posibilidad de cantar por nueve meses, ese proyecto quedó guardado para otro momento. Coincidencia o no, decidió lanzar la canción y descubrió que tenía cáncer de seno.

Tras su participación en el festival Summertime Ball de Londres, como lo tenía planeado, la artista se sometió a la cirugía. "Volveré con unos grandes senos y más música", finalizó la cantante con su particular humor.

¿Quién es Jessie J?

Es una cantante y compositora británica nacida en Londres en 1988. Se dio a conocer a nivel mundial en 2011 con su álbum debut 'Who You Are', que incluía sencillos exitosos como 'Price Tag' (con B.o.B), 'Domino' y 'Do It Like a Dude'. Su estilo vocal potente, versátil y lleno de energía la posicionó como una de las voces más destacadas de la nueva generación del pop británico. Además de su carrera como intérprete, ha compuesto canciones para artistas como Miley Cyrus y Chris Brown.

Su impacto en la música se refleja no solo en sus múltiples éxitos internacionales, sino también en su capacidad para traspasar géneros y conectar con audiencias diversas. Jessie J ha sido aplaudida por su habilidad vocal en vivo, sus mensajes de empoderamiento en letras como 'Who You Are' y su presencia como jurado en concursos de talentos como The Voice UK y The Voice Australia.

