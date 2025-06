Finaliza la espera: BTS está listo para reunirse como grupo tras culminar el servicio militar

Después de casi tres años construyendo carreras en solitario y cumpliendo con uno de los requisitos más importantes para los hombres en Corea del Sur, todos los miembros de BTS han completado su servicio militar, lo que abre el telón para uno de los regresos más esperados en la historia del pop global.

El último en completar la etapa fue el rapero Suga, cuya salida tiene emocionados a los fans, pues ya no parece haber ninguna excusa que impida a los siete artistas a regresar a los escenarios y hacer nueva música. RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y J-Hope, los otros seis integrantes del grupo surcoreano ya habían culminado su paso obligatorio por el servicio militar.

Así fue el paso de los integrantes de BTS por el servicio militar

Jin fue el primer integrante en enlistarse (13 dic 2022) y completó su servicio el 12 junio 2024.

J‑Hope le siguió en abril de 2023, regresando el 17 octubre 2024.

RM y V se enlistaron juntos en diciembre 2023 y fueron dados de alta el 10 junio 2025, recibiendo una cálida bienvenida en una ceremonia que ellos mismos animaron. RM tocó el saxofón y V improvisó un baile.

Jimin y Jungkook completaron su servicio al día siguiente, 11 junio 2025, saludando y agradeciendo emocionadamente a los fans.

Suga, con un rol alternativo debido a una lesión en el hombro, fue el último en regresar el 21 junio 2025.

¿Qué se sabe sobre el regreso de BTS?

Con la reciente salida de Suga del servicio militar, los fans en todo el mundo están emocionados porque esto significa que BTS se encuentra unido nuevamente. Con esta noticia, en Corea del Sur y el mundo, ya se empiezan a conocer las primeras informaciones sobre lo que los artistas estarían preparando para hacer oficial su regreso a la industria musical y los escenarios.

Aunque se estima que los integrantes de BTS igual se tomen un descanso tras su paso por el servicio militar y algunos de ellos han aprovechado la espera de sus compañeros para crear proyectos individuales, medios como Variety y el sello discográfico Hybe han detallado que la agrupación planea lanzar música nueva a comienzos de 2026; se espera que en marzo lancen un álbum como grupo completo. El CEO de HYBE, Lee Jae‑sang, señaló en marzo que trabajaban con compositores de primer nivel, pero que necesitaban algo de tiempo para producir música, grabar y preparar una gira como unidad global.

Medios locales y expertos musicales han especulado y emocionan a los fans señalando que, tras los más recientes avances de BTS, podría anunciarse una extensa gira global para 2026 con su nuevo álbum y que sería una de las giras más esperadas y exitosas a nivel mundial.

Sus proyectos individuales

Los integrantes de BTStampoco desaprovecharon este tiempo ausentes de la escena musical. Aquellos que tuvieron que esperar un poco más para enlistarse o los que culminaron su proceso antes que los otros, usaron este espacio de pausa como grupo para mostrar su talento individual. Jin, por ejemplo, lanzó su miniálbum 'Happy' y ha realizado algunos conciertos internacionales, también se convirtió en embajador de algunas marcas de moda.

Por otro lado, J-Hope también presentó su álbum en solitario 'Jack in the Box' y actualmente está llevando a cabo su gira internacional 'Hope on the Stage', consolidándose como artista en escenarios internacionales. RM también presentó su proyecto musical llamado 'Right Place, Wrong Person', el cual incluyó varias colaboraciones y hasta un documental. Suga se dedicó en su momento a la producción musical, mixtapes y también al servicio público.

V, Jimin y Jungkook exploraron otros campos del mundo del entretenimiento, más allá de la música, sorprendiendo a sus seguidores con actuaciones en reality series, algunos lanzamientos solos y participación en videos.

Cabe recordar que en Corea del Sur la ley exige que todos los hombres sanos entre 18 y 28 años realicen entre 18 y 21 meses de servicio militar activo, con muy pocas exenciones para artistas o atletas. BTS, ante su auge global, fue objeto de un acalorado debate sobre la posibilidad de quedar eximidos, pero finalmente optaron por cumplir con el deber nacional. La pausa oficial del grupo comenzó en junio de 2022, justo después de su serie de conciertos 'Permission to Dance on Stage' en Busan y ahora falta poco para terminar.

