Estas son las canciones más escuchadas de My Chemical Romance en Spotify

Recientemente, la popular banda estadounidense de rock,My Chemical Romance, confirmó la noticia que sus fans por varios años habían anhelado, su llegada a Colombia y a otros países en el sur de América. El grupo, que marcó una época importante en la década de los 2000, está integrado por Gerard Way como el vocalista, Ray Toro como el guitarrista principal, Frank Iero como el guitarrista rítmico y Mikey Way como el bajista. Además, acumula 17,690,364 oyentes cada mes en Spotify, le contamos cuales son sus canciones más escuchadas.

My Chemical Romance se formó en 2001 en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, y desde entonces se ha asociado a géneros como post-hardcore, rock, punk y el pop punk. Su debut lo hicieron con el lanzamiento de su álbum 'I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love' en el 2002, pero fue con las producciones de 'Three Cheers for Sweet Revenge' y 'The Black Parade' en 2004 y 2006 respectivamente, que alcanzaron la fama mundial y se posicionaron como una de las bandas más influyentes de su generación.

Las canciones más escuchadas de My Chemical Romance en Spotify

Según la plataforma de música Spotify, estas son las canciones más escuchadas de la banda y la cantidad de reproducciones que cada una ha tenido:



Teenagers 1.133.410.733 reproducciones

Welcome to the Black Parade 908.138.184 reproducciones

Helena 576.778.916 reproducciones

I'm Not Okay (I Promise) 581.213.331 reproducciones

I Don't Love You 404.396.103 reproducciones

Disenchanted 266.063.856 reproducciones

Famous Last Words 381.727.964 reproducciones

Cancer 290.139.810 reproducciones

The Ghost of You 226.683.304 reproducciones

Na Na Na 299.979.879 reproducciones

¿Cuándo estará la banda en Colombia?

La cita será en Bogotá en el recinto cultural Vive Claro el 22 de enero de 2026. El evento hace parte de su gira 'South America Tour 2026' y el anuncio vino tras terminar su tour por estadios de Estados Unidos denominado 'Long Live: The Black Parade'. Estos son los precios de la boletería incluyendo el servicio:



Preferencial: $275.000

Localidades 118, 120, 122, 124 : $360.000

Localidades 117, 119, 121, 123: $360.000

Localidades 125 a 132 $480.000

Localidades 110, 112, 114, 116 : $600.000

Localidades 109, 111, 113, 115: $600.000

Zona VIP: $660.000

Localidades 102, 104, 106, 108: $841.000

Localidades 101, 103, 105, 107: $841.000

Es de resaltar que la preventa será exclusiva para los clientes del Grupo Aval, iniciará a las 10:00 de la mañana del 2 de julio y se terminará a las 9:59 a.m. del 4 de julio. Además, ese mismo día, a las 10:00 a.m. se dará inicio a la venta general. Si no es del Grupo Aval no se preocupe, existe otra preventa en la que puede participar, pero ojo, está dirigida a personas que sean usuarios Todo Claro, es decir, que tengan con la compañía servicios de Hogar y telefonía.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL