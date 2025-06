My Chemical Romance en Colombia: todo lo que debe saber sobre la venta de boletería

Después de varios años de rumores y una larga espera, los fanáticos de My Chemical Romance en Colombia reciben la noticia más anhelada: la banda estadounidense tendrá su primer concierto en el país. La agrupación conformada actualmente por Gerard Way (voz), Frank Iero (guitarra), Mikey Way (bajo) y Ray Toro (guitarra) llegará al país cafetero en medio de su gira anunciada por Latinoamérica, la cual tiene como sorpresa su primera vez en varios países y su regreso a Argentina tras 17 años.

El escenario del Vive Claro, en Bogotá, será el escenario que le dé la bienvenida a la agrupación que marcó a toda una generación de fanáticos con sus letras y estilo 'emo' a inicios de los 2000 el 22 de enero de 2026. Previo a la llegada de My Chemical Romance, el lugar se estrenará con eventos musicales del mismo estilo como Green Day, Guns N' Roses y Linkin Park.

Venta de boletería para My Chemical Romance en Colombia

A diferencia de otros países anunciados en los que la venta de boletería iniciará el próximo 27 de junio, en Colombia las entradas para ver a MCR se empezarán a vender desde el 2 de julio en Ticketmaster. Habrá preventas para clientes del grupo Aval y para clientes de telefonía Claro. La preventa para clientes del grupo Aval incluye cuentas en Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale! e inicia el 2 de julio a las 10:00 a. m., mientras que los clientes Claro podrán acceder a las boletas desde las 4:00 p. m. del mismo día.

Los precios, con servicio incluido, son:



102, 104, 106, 108 (+18 AÑOS) – $841.000

101, 103, 105, 107* (MENORES +7 AÑOS) – $841.000

VIP (+18 AÑOS) – $660.000

110, 112, 114, 116 (+18 AÑOS) – $600.000

109, 111, 113, 115* (MENORES +7 AÑOS) – $600.000

125 - 132 (+18 AÑOS) – $480.000

118, 120, 122, 124 (+18 AÑOS) – $360.000

117, 119, 121, 123* (MENORES +7 AÑOS) – $360.000

PREFERENCIAL (+18 AÑOS) – $275.000

La venta de boletas para el público general con todos los medios de pago iniciará el 4 de julio desde las 10:00 a. m. Al evento podrán ingresar menores de edad, mayores de 7 años y solo se permitirá la compra de 4 entradas por transacción.

¿Dónde queda ubicado el Vive Claro?

El nuevo escenario de conciertos de Bogotá, llamado Vive Claro quedará ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, en las cercanías del centro comercial Gran Estación.

Lo que se sabe sobre este nuevo escenario para eventos en vivo en Bogotá es que tendrá una capacidad modular para 30 mil personas en platea y más de 15 mil en graderías. Según reveló Páramo Presenta, organizadores del evento, será un escenario de gran formato que se iguala a los escenarios de Coachella y Rock in Rio, y promete gran calidad de sonido y pantallas LED de alta definición. Se espera que el lugar esté listo muy pronto.

Lo que se sabe sobre la gira de My Chemical Romance

My Chemical Romance es una de las bandas más icónicas del rock alternativo y emo de inicios de los 2000. A pesar de separación en 2013, la agrupación se ha reencontrado en varias ocasiones desde 2022, emocionando a todos sus fanáticos a nivel mundial. Sin embargo, los reencuentros de los artistas han sido principalmente en Estados Unidos y llegando a sus fanáticos hispanos tan solo en México.

Tras culminar con éxito su gira 'Long Live The Black Parade' por Estados Unidos, la banda demostró que escuchó a sus fanáticos latinoamericanos. MCR anunció su llegada a varios países de la región para tener su debut en varios países y su regreso a Argentina, luego de casi 18 años. La agrupación presentará grandes éxitos de su álbum 'The Black Parade', pero también se espera que sorprendan al público con otros grandes temas de su discografía.

Todas las fechas de My Chemical Romance por Latinoamérica son:



22 de enero de 2026 – Vive Claro Distrito Cultural – Bogotá, Colombia

25 de enero de 2026 – Estadio Nacional – Lima, Perú

29 de enero de 2026 – Estadio Bicentenario Municipal de La Florida – Santiago, Chile

1 de febrero de 2026 – Estadio Huracán – Buenos Aires, Argentina

5 de febrero de 2026 – Allianz Parque – São Paulo, Brasil

13 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

14 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL