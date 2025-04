Yeferson Cossio revela que terminó con Carolina Gómez, su prometida: "No hubo infidelidad"

El reconocido creador de contenido colombiano Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente la ruptura de su compromiso con la modelo Carolina Gómez. La noticia fue revelada durante una transmisión en vivo en la red social TikTok, donde Cossio explicó que la separación ocurrió hace varias semanas y desmintió cualquier rumor de infidelidad.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez habían anunciado su compromiso el pasado 14 de febrero, en una romántica propuesta que capturó la atención de sus seguidores y medios de comunicación. La pareja, que había compartido momentos felices y proyectos en común, parecía encaminada hacia una vida juntos. Sin embargo, la relación tomó un giro inesperado.

¿Por qué Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron?

Durante la transmisión en vivo, Cossio abordó directamente los rumores que habían surgido en redes sociales tras el distanciamiento entre ambos. "Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes", afirmó el influencer. Según detalló, la decisión de terminar fue mutua y se debió a diferencias en los acuerdos que ambos habían establecido al inicio de su relación.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron su relación - Instagram de Yeferson Cossio

Cossio explicó que, con el tiempo, sus vidas comenzaron a tomar caminos distintos, lo que los llevó a reevaluar su relación de pareja. "Al principio nosotros, antes de empezar, teníamos unos acuerdos. Resulta que, mutuamente, ya no estamos de acuerdo con muchos acuerdos mutuos que nos pusimos inicialmente. Entonces, ya no íbamos como en la misma onda. Nuestras vidas se empezaron a tomar rumbos diferentes", comentó.

El influencer también aprovechó la oportunidad para abordar los rumores que habían surgido en redes sociales tras el distanciamiento entre ambos. "Mucha gente está especulando y comentando: 'ya no se siguen'. Prefiero que salga de mi boca: no hay peleas, no hay nada malo", aclaró Cossio. Además, destacó que la decisión fue tomada pensando en su bienestar emocional y en mantener una relación cordial.

A pesar de la ruptura, Cossio expresó su deseo de mantener una relación amistosa con Gómez y recordó los momentos felices que compartieron. "Obviamente, por la salud mental, uno decide distanciarse y es mejor quedar así, con el bonito recuerdo y todo, y felices", concluyó.

"Hasta que no borre las fotos que tenía con ella, no le creo", "¿no se iban a casar?", "ay no, no puedo creerlo", "es la oportunidad para volver con Jen Muriel", "amigo, creo que el problema no son ellas, el problema eres tú", fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.